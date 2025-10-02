Курс валют: доллар и евро в банках подешевели

В четверг, 2 октября, на наличном рынке средний курс доллара потерял в покупке 2 копеек, а в продаже прибавил 3 копейки. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и потерял 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,78 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,22−41,30, евро — 48,65−48,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,22−41,25 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,41−48,42 грн/евро.

