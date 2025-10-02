За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 112 460 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 октября: 980 российских оккупантов и 271 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1112460 (+980) человек
- танков — 11224 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23296 (+2) ед
- артиллерийских систем — 33336 (+12) ед
- РСЗО — 1507 (+2) ед
- средства ПВО — 1224 (+0) ед
- самолетов — 427 (+0) ед
- вертолетов — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 65823 (+271)
- крылатые ракеты — 3790 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 63303 (+29)
- специальная техника — 3979 (+0)
