PlayCity оштрафовало еще одну блоггершу за рекламу онлайн-казино

Государственное агентство «ПлейСити» оштрафовало блоггера на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино на своей странице в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба госагентства.

Подробности

«PlayCity оштрафовало блоггершу officialdori_ за незаконную рекламу онлайн-казино на 4,8 млн грн. В stories Дариана заявила, что азартные игры „поднимают настроение“ из-за гормонов счастья и показали „выигрыш 200$“. Она также добавила активную ссылку на сайт для регистрации в казино», — говорится в сообщении.

