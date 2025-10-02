Государственное агентство «ПлейСити» оштрафовало блоггера на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино на своей странице в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба госагентства.
PlayCity оштрафовало еще одну блоггершу за рекламу онлайн-казино
Подробности
«PlayCity оштрафовало блоггершу officialdori_ за незаконную рекламу онлайн-казино на 4,8 млн грн. В stories Дариана заявила, что азартные игры „поднимают настроение“ из-за гормонов счастья и показали „выигрыш 200$“. Она также добавила активную ссылку на сайт для регистрации в казино», — говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что реального аккаунта игрока у организатора нет, то есть реклама была притворной.
В агентстве отметили, что системные нарушения были обнаружены во время мониторинга, а также благодаря жалобам пользователей.
Источник: Минфин
