українська
2 октября 2025, 9:52

Криптокошелек в Telegram добавит круглосуточную торговлю акциями США

Криптокошелек Wallet, интегрированный в интерфейс мессенджера Telegram, запустит торговлю токенизированными акциями и ETF через платформу xStocks. Это решение компании Backed Finance, которым уже пользуются криптобиржи, среди которых Kraken и Bybit, а также популярный криптокошелек Trust Wallet.

Криптокошелек Wallet, интегрированный в интерфейс мессенджера Telegram, запустит торговлю токенизированными акциями и ETF через платформу xStocks.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Оно позволяет круглосуточно торговать токенизированными акциями Apple, Microsoft, Tesla, индексом S&P 500 и десятками других популярных бумаг. По словам разработчиков xStocks, такие токены полностью обеспечены реальными активами и допускают физическую поставку.

Пока торговля будет доступна только в централизованной (кастодиальной) версии Wallet, но в будущем разработчики обещают добавить поддержку и некастодиальных TON-кошельков.

Напомним

По данным на 1 октября 2025 года, объем торгов токенизированными акциями xStocks уже превысил $4,7 млрд, насчитывается более 32 тыс. уникальных держателей таких токенов.

Wallet — это продукт компании The Open Platform (TOP). Несмотря на интеграцию в меню Telegram, команда мессенджера подчеркивает, что это сторонний проект, который не относится непосредственно к его команде.

Автор:
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
