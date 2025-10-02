Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд

Американский предприниматель Илон Маск 1 октября преодолел очередной рубеж и стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд. Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, рекордный показатель был достигнут в 15:30 по восточному времени.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позднее значение индекса Forbes незначительно изменилось, по состоянию на 23:10 журнал оценивает состояние Маска в $499,5 млрд. В 23:50 оно составляло $499,1 млрд.

Рост акций

По итогам торгов 1 октября акции Tesla выросли почти на 4%, увеличив состояние Маска примерно на $9,3 млрд. Стоимость акций производителя электромобилей почти удвоилась с тех пор, как Маск в апреле объявил о своем уходе с поста куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE), чтобы уделять больше времени Tesla.

Однако, как отмечает Forbes, состояние предпринимателя увеличилось не только благодаря последней: например, с декабря на $50 млрд выросла стоимость основанной им компании-производителя космической техники SpaceX (Маску принадлежат 42% акций стоимостью $168 млрд).

Мартовское слияние компании Маска xAI с соцсетью X в объединенную xAI Holdings привело к тому, что последнюю оценили в $113 млрд. Маск владеет около 53% акций компании общей стоимостью $60 млрд.

Напомним

В декабре Маск стал первым в истории человеком с состоянием, достигшим отметки в $400 млрд.

Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии Forbes в 2021 году. Он сместил с первой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса. Тогда состояние Маска журнал оценил в $271,3 млрд.

Основные активы Маска — компании SpaceX и Tesla.