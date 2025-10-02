Sense Семья: как объединить финансы семьи в одном приложении и получить больше выгод

Семейные подписки на онлайн-сервисы, абонементы в спортзал или пакеты медицинских услуг уже давно стали привычным форматом для многих украинских семей. Сегодня в центре внимания — цифровые решения, ориентированные на семью как единого пользователя услуг. Эта тенденция активно развивается в различных сферах, однако банковский сектор Украины пока недостаточно активен во внедрении технологических решений для семейного обслуживания.

Sense Bank, чтобы изменить эту ситуацию, первым запустил сервис «Sense Семья» — инновационное решение, позволяющее дистанционно в цифровом формате объединять финансы семьи в одном приложении, вести общий бюджет, делиться кредитным лимитом и одновременно получать еще больше преимуществ программы лояльности банка.

Идея возникла из потребностей клиентов банка. До сих пор платежные карты в основном были индивидуальным инструментом, хотя в повседневной жизни финансы часто связаны между несколькими членами семьи. «Sense Семья» дает возможность подключать близких людей к любому имеющемуся счету в банке и выпустить им дополнительную карту. Для ее открытия не нужно ходить в отделение банка, все процедуры осуществляются в несколько кликов в приложении Sense SuperApp. При этом владелец основного счета имеет возможность пополнять карту члена своей семьи, отслеживать расходы. Что важно — Sense SuperApp предоставляет прозрачную статистику расходов членов «Sense Семьи».

Финансовая выгода сервиса очевидна: участники получают больше кэшбэка, чем при индивидуальном обслуживании, общий кредитный лимит позволяет пользоваться льготным периодом всей семье, а вместо многочисленных переводов и комиссий семья имеет прозрачный бюджет и дополнительные бонусы в рамках программы лояльности.

Сервис работает очень просто: владелец счета в приложении Sense SuperApp выбирает функцию «Создать Sense Семью» и определяет, какой счет сделать общим для пользования (можно выбрать среди уже открытых продуктов: Cameleon, RED, АТБ, White, Black, Graphite). Затем отправляет приглашение близкому человеку. После подтверждения член семьи получает цифровую дополнительную карту и полный набор возможностей мобильного банкинга. Открыть «семейную карту» можно как с доступом к дебетовому или дебетово-кредитному счету, так и к специальному счету для детей с шести лет. Также, при необходимости, можно заказать и получить по почте пластиковую карту вместо цифровой.

При этом безопасность участников остается в центре внимания сервиса и построена на гибком управлении. Например, владелец счета сам решает, к какому счету предоставить доступ и какие операции разрешить, а в любой момент может изменить лимиты или отключить участника. В случае с детской картой (6−13 лет), родители видят все транзакции ребенка, могут устанавливать лимиты и контролировать расходы, а также финансово мотивировать ребенка за выполнение тех или иных заданий родителей. Выпуск и обслуживание семейных карт бесплатны, что делает решение еще более привлекательным.

Реальные сценарии использования делают «Sense Сім'ю» особенно близкой к жизни. Родители могут делить кредитный лимит между собой и получать больше кэшбэка на ежедневных покупках. А дети, в свою очередь, могут расплачиваться собственной картой, получать кэшбэк и делать накопления на «Доходном сейфе», чувствуя собственную финансовую самостоятельность, но под контролем взрослых.

Отдельный акцент банк делает на программе лояльности Cash’U Club. Каждый участник «Sense Семьи» имеет собственные категории кэшбэка, которые можно распределить между членами семьи, чтобы получить больше выгоды. За приглашение нового клиента банк начисляет по 100 Cash’U каждому участнику.

«Sense Семья» — это не просто платежные карты, а новая модель финансового взаимодействия в семье. Как семейные тарифы мобильных операторов или подписки Netflix когда-то изменили поведение потребителей, так и семейный онлайн-банкинг имеет все шансы стать новым стандартом. Ведь речь идет не только о финансовом инструменте, но и о сервисе, который помогает семье быть более гибкой, получать выгоды вместе и воспитывать у детей правильное отношение к деньгам с раннего возраста. И, кажется, именно Sense Bank задает тон в этом направлении.

Детали по ссылке: https://sensebank.ua/simejni-kartki