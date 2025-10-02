Sense Семья: как объединить финансы семьи в одном приложении и получить больше выгод

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 октября 2025, 12:30 Читати українською

Sense Семья: как объединить финансы семьи в одном приложении и получить больше выгод

Семейные подписки на онлайн-сервисы, абонементы в спортзал или пакеты медицинских услуг уже давно стали привычным форматом для многих украинских семей. Сегодня в центре внимания — цифровые решения, ориентированные на семью как единого пользователя услуг. Эта тенденция активно развивается в различных сферах, однако банковский сектор Украины пока недостаточно активен во внедрении технологических решений для семейного обслуживания.

Семейные подписки на онлайн-сервисы, абонементы в спортзал или пакеты медицинских услуг уже давно стали привычным форматом для многих украинских семей.

Sense Bank, чтобы изменить эту ситуацию, первым запустил сервис «Sense Семья» — инновационное решение, позволяющее дистанционно в цифровом формате объединять финансы семьи в одном приложении, вести общий бюджет, делиться кредитным лимитом и одновременно получать еще больше преимуществ программы лояльности банка.

Идея возникла из потребностей клиентов банка. До сих пор платежные карты в основном были индивидуальным инструментом, хотя в повседневной жизни финансы часто связаны между несколькими членами семьи. «Sense Семья» дает возможность подключать близких людей к любому имеющемуся счету в банке и выпустить им дополнительную карту. Для ее открытия не нужно ходить в отделение банка, все процедуры осуществляются в несколько кликов в приложении Sense SuperApp. При этом владелец основного счета имеет возможность пополнять карту члена своей семьи, отслеживать расходы. Что важно — Sense SuperApp предоставляет прозрачную статистику расходов членов «Sense Семьи».

Финансовая выгода сервиса очевидна: участники получают больше кэшбэка, чем при индивидуальном обслуживании, общий кредитный лимит позволяет пользоваться льготным периодом всей семье, а вместо многочисленных переводов и комиссий семья имеет прозрачный бюджет и дополнительные бонусы в рамках программы лояльности.

Сервис работает очень просто: владелец счета в приложении Sense SuperApp выбирает функцию «Создать Sense Семью» и определяет, какой счет сделать общим для пользования (можно выбрать среди уже открытых продуктов: Cameleon, RED, АТБ, White, Black, Graphite). Затем отправляет приглашение близкому человеку. После подтверждения член семьи получает цифровую дополнительную карту и полный набор возможностей мобильного банкинга. Открыть «семейную карту» можно как с доступом к дебетовому или дебетово-кредитному счету, так и к специальному счету для детей с шести лет. Также, при необходимости, можно заказать и получить по почте пластиковую карту вместо цифровой.

При этом безопасность участников остается в центре внимания сервиса и построена на гибком управлении. Например, владелец счета сам решает, к какому счету предоставить доступ и какие операции разрешить, а в любой момент может изменить лимиты или отключить участника. В случае с детской картой (6−13 лет), родители видят все транзакции ребенка, могут устанавливать лимиты и контролировать расходы, а также финансово мотивировать ребенка за выполнение тех или иных заданий родителей. Выпуск и обслуживание семейных карт бесплатны, что делает решение еще более привлекательным.

Реальные сценарии использования делают «Sense Сім'ю» особенно близкой к жизни. Родители могут делить кредитный лимит между собой и получать больше кэшбэка на ежедневных покупках. А дети, в свою очередь, могут расплачиваться собственной картой, получать кэшбэк и делать накопления на «Доходном сейфе», чувствуя собственную финансовую самостоятельность, но под контролем взрослых.

Отдельный акцент банк делает на программе лояльности Cash’U Club. Каждый участник «Sense Семьи» имеет собственные категории кэшбэка, которые можно распределить между членами семьи, чтобы получить больше выгоды. За приглашение нового клиента банк начисляет по 100 Cash’U каждому участнику.

«Sense Семья» — это не просто платежные карты, а новая модель финансового взаимодействия в семье. Как семейные тарифы мобильных операторов или подписки Netflix когда-то изменили поведение потребителей, так и семейный онлайн-банкинг имеет все шансы стать новым стандартом. Ведь речь идет не только о финансовом инструменте, но и о сервисе, который помогает семье быть более гибкой, получать выгоды вместе и воспитывать у детей правильное отношение к деньгам с раннего возраста. И, кажется, именно Sense Bank задает тон в этом направлении.

Детали по ссылке: https://sensebank.ua/simejni-kartki

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами