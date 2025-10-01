В Украине урегулируют деятельность риелторов

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным ведомствам проработать вопрос упорядочения рынка риелторских услуг в Украине с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства. Об этом говорится в сообщении «Интерфакс-Украина».

В правительстве признали, что в настоящее время в Украине деятельность агентств недвижимости и риелторов осуществляется без специального правового регулирования в рамках законодательства, регулирующего вопросы осуществления хозяйственной деятельности.

Сегодня риелторы регистрируются как субъекты хозяйствования на общих основаниях и платят налоги, а осуществление риелторской деятельности без соответствующей регистрации незаконно.

Также в правительстве учитывается практика рынка недвижимости в ЕС, который регулируется на уровне национального законодательства государств-членов ЕС.

В то же время, ЕС устанавливает общие рамки через директивы и регламенты, касающиеся защиты прав потребителей, финансирования, постоянства и общего функционирования рынка.

Свириденко считает, что законодательное урегулирование в Украине риелторской деятельности может способствовать повышению прозрачности и усилению конкуренции на рынке недвижимости, защите прав потребителей, увеличению поступлений в бюджет и профессионализации сферы риелторских услуг.

«Вместе с тем, по мнению Фонда государственного имущества, законодательное регулирование риелторской деятельности приведет, с одной стороны, к росту бюрократического аппарата, в соответствии с дополнительным увеличением бюджетных расходов, а с другой стороны — к росту расходов риелторского бизнеса, что может повлиять на цену услуги», — подчеркнула глава правительства.

Она добавила, что Кабинет министров поддерживает необходимость приведения в порядок рынка риелторских услуг с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

«Учитывая указанное, мною поручен Фонд государственного имущества вместе с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать этот вопрос и проинформировать вас о принятых мерах», — подчеркнула Свириденко.