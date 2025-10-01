В Украине урегулируют деятельность риелторов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 октября 2025, 15:37 Читати українською

В Украине урегулируют деятельность риелторов

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным ведомствам проработать вопрос упорядочения рынка риелторских услуг в Украине с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства. Об этом говорится в сообщении «Интерфакс-Украина».

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным ведомствам проработать вопрос упорядочения рынка риелторских услуг в Украине с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

В правительстве признали, что в настоящее время в Украине деятельность агентств недвижимости и риелторов осуществляется без специального правового регулирования в рамках законодательства, регулирующего вопросы осуществления хозяйственной деятельности.

Сегодня риелторы регистрируются как субъекты хозяйствования на общих основаниях и платят налоги, а осуществление риелторской деятельности без соответствующей регистрации незаконно.

Также в правительстве учитывается практика рынка недвижимости в ЕС, который регулируется на уровне национального законодательства государств-членов ЕС.

В то же время, ЕС устанавливает общие рамки через директивы и регламенты, касающиеся защиты прав потребителей, финансирования, постоянства и общего функционирования рынка.

Свириденко считает, что законодательное урегулирование в Украине риелторской деятельности может способствовать повышению прозрачности и усилению конкуренции на рынке недвижимости, защите прав потребителей, увеличению поступлений в бюджет и профессионализации сферы риелторских услуг.

«Вместе с тем, по мнению Фонда государственного имущества, законодательное регулирование риелторской деятельности приведет, с одной стороны, к росту бюрократического аппарата, в соответствии с дополнительным увеличением бюджетных расходов, а с другой стороны — к росту расходов риелторского бизнеса, что может повлиять на цену услуги», — подчеркнула глава правительства.

Она добавила, что Кабинет министров поддерживает необходимость приведения в порядок рынка риелторских услуг с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

«Учитывая указанное, мною поручен Фонд государственного имущества вместе с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать этот вопрос и проинформировать вас о принятых мерах», — подчеркнула Свириденко.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+7
zephyr
zephyr
1 октября 2025, 15:47
#
««Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе, з одного боку, до зростання бюрократичного апарату, відповідно до додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку — до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги», — наголосила очільниця уряду." — для электронного учёта, не нужен никакой дополнительный персонал, это как нанимать отдельного сотрудника, если в эксель таблице появились дополнительный ряд. А затраты…какие ещё затраты могут увеличится? Риелторы сговорятся брать не 50% за ничего, а 100%?
+
+15
VladimirVG
VladimirVG
1 октября 2025, 15:49
#
Роботи непочатий край. Після «врегулювання» потрібно буде зобов’язати всі угоди з нерухомістю проводити тільки через расклейщиков об’яв. Профіт!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Fugas и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами