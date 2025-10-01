Bitget представила Auto Earn: новый способ получать доход от фьючерсов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 октября 2025, 12:43 Читати українською

Bitget представила Auto Earn: новый способ получать доход от фьючерсов

Виктория, Сейшельские Острова, 1 октября 2025 г. —Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), объявила о запуске Auto Earn — новой функции, позволяющей получать процентный доход при торговле фьючерсами. Это инновационное решение позволяет пользователям использовать BGUSD и BGSOL как маржу для фьючерсов, одновременно обеспечивая непрерывный пассивный доход.

Виктория, Сейшельские Острова, 1 октября 2025 г. — Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), объявила о запуске Auto Earn — новой функции, позволяющей получать процентный доход при торговле фьючерсами.

Auto Earn решает проблему неэффективного использования замороженной маржи, превращая активы в инструменты двойного назначения: они одновременно служат торговым обеспечением и средством для получения дохода. Пользователи могут конвертировать текущие активы USDT, USDC или SOL в BGUSD и BGSOL соответственно. После этого они функционируют как стандартная маржа, при этом доход начисляется и накапливается автоматически.

Функция поддерживает гибкие мультивалютные операции и полностью совместима как с Классическим аккаунтом, так и с Унифицированным аккаунтом. В интерфейсе платформы отображаются четкие отметки Earn APR на страницах контрактной торговли и активов, что обеспечивает быстрый доступ к сводным данным о доходности. Разумные алгоритмы фильтрации анализируют пользовательские активы, упрощая рабочий процесс и уменьшая сложность. Управление средствами включает перевод во Фьючерсные аккаунты в один клик после успешной подписки, при этом статус активов и накопленные проценты прозрачно отображаются в интерфейсе.

На старте поддерживаются активы BGUSD (конвертируемый из USDT/USDC) и BGSOL, предлагающие конкурентную доходность — 5% годовых (APR) и 7% годовых (APR) соответственно для разных режимов аккаунтов.

Подробные характеристики:

Валюта подписки/конверсии

Конвертируемая валюта

Годовая доходность (APR)

Поддерживаемый тип аккаунта

Коэффициент обеспечения

USDT/USDC

BGUSD

5%

Classic Account — Multi Asset Mode

[Multi Asset Collateral Ratio >>]

USDT/USDC

BGUSD

5%

Unified Account

[Unified Account Collateral Ratio >>]

SOL

BGSOL

6.67%

Classic Account — Cross Margin Mode

[Multi Asset Collateral Ratio >>]

SOL

BGSOL

6.67%

Unified Account

[Unified Account Collateral Ratio >>]

Прозрачность остается ключевым элементом опыта использования Auto Earn благодаря отражению доходности (APR) в реальном времени и детальным 90-дневным историческим графикам доходов. Эти данные позволяют трейдерам принимать обоснованные решения по распределению маржи, сохраняя полный контроль над потенциальной прибылью.

«Auto Earn в полной мере отражает наше видение Универсальной биржи — устранение традиционных ограничений в торговле и предоставление бесшовных решений, максимизирующих ценность», — сказал Вугар Все Заде, операционный директор Bitget. «Позволяя марже одновременно обеспечивать позиции и приносить доход, Auto Earn как единственная функция отличает нашу платформу и приносит реальные преимущества трейдерам по всему миру».

Функция доступна сразу во всех поддерживаемых регионах, полностью интегрирована в существующую инфраструктуру Bitget и не требует изменений в текущих торговых процессах. Пользователи могут найти ее по стандартной навигации платформы, где информация о доходности (APR) отображается рядом с традиционными торговыми метриками.

Подробнее о Auto Earn можно узнать здесь .

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget является крупнейшей в мире Универсальной биржей (UEX). Обслуживая более 120 миллионов пользователей в более чем 150 странах и регионах, Bitget стремится помогать трейдерам торговать разумнее благодаря инновационной функции копи-трейдинга и другим торговым решениям, предоставляя доступ в реальном времени к ценам BTC, ETH и других криптовалют.

Bitget Wallet — ведущий некостодиальный криптогаманец, поддерживающий более 130 блокчейнов и миллионы токенов. Он предоставляет мультичейн-торговлю, стейкинг, платежи и прямой доступ к более чем 20 000 DApp, объединяя в одной платформе расширенные свапы и рыночную аналитику.

Bitget активно способствует массовому внедрению криптовалют через стратегические партнерства, например, является официальным криптопартнером лучшей футбольной лиги мира LA LIGA на рынках Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В рамках глобальной стратегии Bitget также сотрудничает с UNICEF, поддерживая обучение блокчейну для 1,1 миллиона человек к 2027 году. В мире автоспорта Bitget является эксклюзивным криптобиржевым партнером MotoGP™, одного из самых увлекательных чемпионатов мира.

Предупреждение о рисках

Цены цифровых активов подвержены колебаниям и могут испытывать значительную волатильность. Инвесторам рекомендуется выделять только те средства, которые они готовы потерять. Стоимость любых инвестиций может изменяться, существует вероятность того, что финансовые цели не будут достигнуты, а первоначальные инвестиции не вернутся. Всегда следует обращаться за независимой финансовой консультацией и учитывать свой финансовый опыт и положение. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих. Bitget не несет ответственности за возможный ущерб. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами