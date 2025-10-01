Bitget представила Auto Earn: новый способ получать доход от фьючерсов

Виктория, Сейшельские Острова, 1 октября 2025 г. — Bitget , крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), объявила о запуске Auto Earn — новой функции, позволяющей получать процентный доход при торговле фьючерсами. Это инновационное решение позволяет пользователям использовать BGUSD и BGSOL как маржу для фьючерсов, одновременно обеспечивая непрерывный пассивный доход.

Auto Earn решает проблему неэффективного использования замороженной маржи, превращая активы в инструменты двойного назначения: они одновременно служат торговым обеспечением и средством для получения дохода. Пользователи могут конвертировать текущие активы USDT, USDC или SOL в BGUSD и BGSOL соответственно. После этого они функционируют как стандартная маржа, при этом доход начисляется и накапливается автоматически.

Функция поддерживает гибкие мультивалютные операции и полностью совместима как с Классическим аккаунтом, так и с Унифицированным аккаунтом. В интерфейсе платформы отображаются четкие отметки Earn APR на страницах контрактной торговли и активов, что обеспечивает быстрый доступ к сводным данным о доходности. Разумные алгоритмы фильтрации анализируют пользовательские активы, упрощая рабочий процесс и уменьшая сложность. Управление средствами включает перевод во Фьючерсные аккаунты в один клик после успешной подписки, при этом статус активов и накопленные проценты прозрачно отображаются в интерфейсе.

На старте поддерживаются активы BGUSD (конвертируемый из USDT/USDC) и BGSOL, предлагающие конкурентную доходность — 5% годовых (APR) и 7% годовых (APR) соответственно для разных режимов аккаунтов.

Подробные характеристики:

Валюта подписки/конверсии Конвертируемая валюта Годовая доходность (APR) Поддерживаемый тип аккаунта Коэффициент обеспечения USDT/USDC BGUSD 5% Classic Account — Multi Asset Mode [Multi Asset Collateral Ratio >>] USDT/USDC BGUSD 5% Unified Account [Unified Account Collateral Ratio >>] SOL BGSOL 6.67% Classic Account — Cross Margin Mode [Multi Asset Collateral Ratio >>] SOL BGSOL 6.67% Unified Account [Unified Account Collateral Ratio >>]

Прозрачность остается ключевым элементом опыта использования Auto Earn благодаря отражению доходности (APR) в реальном времени и детальным 90-дневным историческим графикам доходов. Эти данные позволяют трейдерам принимать обоснованные решения по распределению маржи, сохраняя полный контроль над потенциальной прибылью.

«Auto Earn в полной мере отражает наше видение Универсальной биржи — устранение традиционных ограничений в торговле и предоставление бесшовных решений, максимизирующих ценность», — сказал Вугар Все Заде, операционный директор Bitget. «Позволяя марже одновременно обеспечивать позиции и приносить доход, Auto Earn как единственная функция отличает нашу платформу и приносит реальные преимущества трейдерам по всему миру».

Функция доступна сразу во всех поддерживаемых регионах, полностью интегрирована в существующую инфраструктуру Bitget и не требует изменений в текущих торговых процессах. Пользователи могут найти ее по стандартной навигации платформы, где информация о доходности (APR) отображается рядом с традиционными торговыми метриками.

Подробнее о Auto Earn можно узнать здесь .

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget является крупнейшей в мире Универсальной биржей (UEX). Обслуживая более 120 миллионов пользователей в более чем 150 странах и регионах, Bitget стремится помогать трейдерам торговать разумнее благодаря инновационной функции копи-трейдинга и другим торговым решениям, предоставляя доступ в реальном времени к ценам BTC, ETH и других криптовалют.

Bitget Wallet — ведущий некостодиальный криптогаманец, поддерживающий более 130 блокчейнов и миллионы токенов. Он предоставляет мультичейн-торговлю, стейкинг, платежи и прямой доступ к более чем 20 000 DApp, объединяя в одной платформе расширенные свапы и рыночную аналитику.

Bitget активно способствует массовому внедрению криптовалют через стратегические партнерства, например, является официальным криптопартнером лучшей футбольной лиги мира LA LIGA на рынках Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В рамках глобальной стратегии Bitget также сотрудничает с UNICEF, поддерживая обучение блокчейну для 1,1 миллиона человек к 2027 году. В мире автоспорта Bitget является эксклюзивным криптобиржевым партнером MotoGP™, одного из самых увлекательных чемпионатов мира.

Предупреждение о рисках

Цены цифровых активов подвержены колебаниям и могут испытывать значительную волатильность. Инвесторам рекомендуется выделять только те средства, которые они готовы потерять. Стоимость любых инвестиций может изменяться, существует вероятность того, что финансовые цели не будут достигнуты, а первоначальные инвестиции не вернутся. Всегда следует обращаться за независимой финансовой консультацией и учитывать свой финансовый опыт и положение. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих. Bitget не несет ответственности за возможный ущерб. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет.