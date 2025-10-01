Multi от Минфин
1 октября 2025, 13:20

SOL под давлением на уровне 197$ — инвесторы переключаются на проекты с высокой доходностью, XYZVerse

Solana переживает критический момент, поскольку ее цена тестирует важный уровень. Некоторые трейдеры вместо этого обращают внимание на быстроразвивающиеся проекты, ища более значительную потенциальную прибыль. Один из проектов, XYZVerse, привлекает внимание небольшой стартовой ценой и смелой целью. Изменение потока денег указывает на смену приоритетов на рынке.

Solana переживает критический момент, поскольку ее цена тестирует важный уровень.

Solana (SOL)

Источник: TradingView

SOL упал на 4,49% на этой неделе, вернувшись в диапазон 189−235 долларов. Падение выглядит незначительным на фоне роста на 3,79% за последний месяц и огромного скачка на 79,21% с октября. Краткосрочные трейдеры охлаждаются, но общий график по-прежнему указывает на рост.

Токен находится вблизи своей 10-дневной SMA на уровне 211,22 доллара и выше 100-дневной SMA на уровне 204,45 доллара. RSI на уровне 51,38 сигнализирует о балансе, в то время как стохастик на уровне 30,77 указывает на начало формирования давления перепроданности. MACD остается чуть выше нуля, что свидетельствует о том, что покупатели не покинули поле.

Если импульс вернется, быки будут стремиться к отметке 259 долларов. Закрытие выше этой отметки может добавить примерно 23% и поднять SOL к потолку в 305 долларов. Неспособность пробить отметку 259 долларов удержит его между 211 долларами и минимумом в 167,07 долларов. Снижение ниже 167 долларов приведет к падению примерно на 21% от текущих уровней и открывает путь к 121,10 долларам. Учитывая устойчивый рост в течение 6 месяцев и нейтральные индикаторы, вероятность медленного роста выше, но диапазон может сузиться до восстановления объема.

Прогноз цены XYZVerse ($XYZ): возможен ли 30-кратный скачок?

XYZVerse вышла на рынок мем-монет в то время, когда токены, управляемые сообществом, продолжают доминировать в спекулятивной торговле. Рост мем-монет, таких как PEPE, Dogwifhat и Bonk, доказывает, что сильный брендинг, вирусный маркетинг и вовлеченность сообщества могут привести к огромным прибылям.

Общее настроение рынка также играет ключевую роль в потенциале XYZVerse. Поскольку сезон альткойнов вот-вот начнется, мем-монеты с более низкой капитализацией вызывают повышенный интерес инвесторов. Учитывая, что XYZVerse все еще находится в предпродаже, он может извлечь выгоду из этой волны, если обеспечит стратегические листинги на биржах и сохранит ажиотаж сообщества после запуска.

Ключевые преимущества XYZVerse на текущем рынке:

  • Сильный брендинг благодаря партнерству со спортивными организациями и инфлюенсерами, что расширяет его привлекательность
  • Дефляционный механизм (сжигание 17,13% токенов) для снижения давления предложения
  • Распределение ликвидности (15%) для поддержки стабильности после запуска
  • Стимулы для сообщества (10%) для поощрения вовлеченности и удержания

Прогноз цены $XYZ

  • Текущая цена предпродажи: 0,0055
  • Прогнозируемая цель после предпродажи: 0,10 (согласно оценкам проекта)
  • Потенциальный ATH (первые 1−2 недели после запуска): 0,15−0,25 доллара (если спрос резко возрастет, а листинги вызовут FOMO)
  • Долгосрочный потенциал (6−12 месяцев): 0,20−0,40 доллара (если проект обеспечит крупные партнерства и листинги)

Купите $XYZ на ранней стадии для максимальной прибыли

Реалистичные ожидания: достигнет ли XYZ 0,10 доллара?

30-кратный скачок от предпродажи до 0,10 доллара возможен, но зависит от:

  • Сильных листингов на биржах — если XYZVerse появится на крупных CEX-платформах, таких как KuCoin,OKX или Binance, его цена может взлететь в день запуска.
  • Устойчивого роста сообщества — мем-монеты нуждаются в вирусной динамике. Если XYZVerse реализует свои партнерства со спортивными инфлюенсерами, это может привести к массовому вовлечению в социальных сетях.
  • Рыночных условий — если биткойн и альткойны останутся в бычьем тренде, это, как правило, благоприятно сказывается на таких спекулятивных активах, как XYZVerse.

Возможен ли рост на 3000% для $XYZ?

XYZVerse имеет все составляющие для успешного запуска, но его долгосрочный успех зависит от реализации. Если команда обеспечит сильный маркетинг, высокопрофильные листинги и реальное вовлечение сообщества, цель в 0,10+ доллара, что составляет около 3000% от текущей цены, может быть достижима.

Инвестируйте в $XYZ до его роста

Заключение

Давление на уровне 197 долларов ограничивает SOL, но первый мемкоин для всех видов спорта XYZVerse, сочетающий в себе спортивное фанатство с энергией мемов, преимуществами предпродажи и планами GameFi, нацелен на 0,10 доллара и стремится превзойти PEPE и MOG.

Источник: Минфин
