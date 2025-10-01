Multi от Минфин
1 октября 2025, 11:36 Читати українською

Доллар подешевел к мировым валютам из-за шатдауна

Американский доллар 1 октября снизился до недельного минимума по отношению к основным валютам. Причиной стало закрытие правительства США из-за того, что республиканцы и демократы не смогли согласовать временное финансирование. Об этом пишет Reuters.

Американский доллар 1 октября снизился до недельного минимума по отношению к основным валютам.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Финансирование правительства прекратилось в полночь по Вашингтону. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун сообщил, что палата снова проголосует за законопроект, одобренный Конгрессом.

Реакция валютных рынков

Индекс доллара, отражающий его динамику против шести мировых валют, снизился на 0,2% до 97,635. В ходе торгов он опускался до 97,584 впервые с прошлой недели.

Евро укрепился на 0,3% до 1,1767 доллара, достигнув максимума с 24 сентября.

Политические последствия

Президент США Дональд Трамп предупредил демократов, что закрытие правительства даст его администрации возможность сделать «необратимые» шаги, включая остановку программ, важных для оппонентов.

Министерства труда и торговли США заявили, что прекратят публикацию данных, включая ключевой отчет по занятости, намеченный на пятницу.

Читайте также: В США шатдаун: Правительство прекратило работу

Ожидание понижения ставки ФРС

Ситуация на рынке труда также добавила давление на доллар. Отчет JOLTS показал рост количества открытых вакансий в августе, но снижение уровня найма, что указывает на замедление экономики.

В условиях отсутствия официальной статистики внимание инвесторов сместится на частные данные, включая отчет ADP по занятости. Рынок закладывает 95% вероятность понижения ставки ФРС на заседании 29 октября.

«Доллар возобновит падение сегодня, если политическая риторика укажет на длительный шатдаун», — заявил глава валютных исследований в Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. «Более слабые данные США могут усилить давление на доллар», — добавил он.

Шатдаун в США

Напомним, правительство Соединенных Штатов впервые за семь лет приостановило работу из-за неспособности Конгресса утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
