Доллар подешевел к мировым валютам из-за шатдауна

Американский доллар 1 октября снизился до недельного минимума по отношению к основным валютам. Причиной стало закрытие правительства США из-за того, что республиканцы и демократы не смогли согласовать временное финансирование. Об этом пишет Reuters.

Финансирование правительства прекратилось в полночь по Вашингтону. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун сообщил, что палата снова проголосует за законопроект, одобренный Конгрессом.

Реакция валютных рынков

Индекс доллара, отражающий его динамику против шести мировых валют, снизился на 0,2% до 97,635. В ходе торгов он опускался до 97,584 впервые с прошлой недели.

Евро укрепился на 0,3% до 1,1767 доллара, достигнув максимума с 24 сентября.

Политические последствия

Президент США Дональд Трамп предупредил демократов, что закрытие правительства даст его администрации возможность сделать «необратимые» шаги, включая остановку программ, важных для оппонентов.

Министерства труда и торговли США заявили, что прекратят публикацию данных, включая ключевой отчет по занятости, намеченный на пятницу.

Ожидание понижения ставки ФРС

Ситуация на рынке труда также добавила давление на доллар. Отчет JOLTS показал рост количества открытых вакансий в августе, но снижение уровня найма, что указывает на замедление экономики.

В условиях отсутствия официальной статистики внимание инвесторов сместится на частные данные, включая отчет ADP по занятости. Рынок закладывает 95% вероятность понижения ставки ФРС на заседании 29 октября.

«Доллар возобновит падение сегодня, если политическая риторика укажет на длительный шатдаун», — заявил глава валютных исследований в Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. «Более слабые данные США могут усилить давление на доллар», — добавил он.

Шатдаун в США

Напомним, правительство Соединенных Штатов впервые за семь лет приостановило работу из-за неспособности Конгресса утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств.