Курс валют: доллар и евро в банках подешевели

В среду, 1 октября, на наличном рынке средний курс доллара потерял в покупке 10 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке потерял 7 копеек, а в продаже прибавил 1 копейку.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже не изменился. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,81 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,20−41,30, евро — 48,65−48,84 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,08−41,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,35−48,37 грн/евро.

