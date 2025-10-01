За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали ещё 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России составили около 1 111 480 военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооружённых сил Украины.
Потери врага за 30 сентября: 920 российских оккупантов и 249 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1111480 (+920) человек
- танков — 11223 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23294 (+3) ед
- артиллерийских систем — 33324 (+13) ед
- РСЗО — 1505 (+0) ед
- средства ПВО — 1224 (+0) ед
- самолетов — 427 (+0) ед
- вертолетов — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 65552 (+249)
- крылатые ракеты — 3790 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 63274 (+33)
- специальная техника — 3979 (+0)
Источник: Минфин
