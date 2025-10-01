Multi от Минфин
(8,9K+)
українська
1 октября 2025, 8:26

НБУ ввел в обращение новую памятную монету, посвященную Силам беспилотных систем ВСУ

Национальный банк Украины 30 сентября 2025 ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины». Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины 30 сентября 2025 ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины».
Фото: НБУ

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Новая монета продолжает серию «Вооруженные Силы Украины» и отмечает вклад в защиту территориальной целостности Украины военнослужащих Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, которые являются символом инновационности, технологического превосходства и интеллекта украинского войска.

Дизайн монеты

Оборотная памятная монета «Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины» имеет номинал 10 гривен, изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный герб Украины.

Главным элементом композицииреверса монеты является эмблема Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины — стилизованная стальная ласточка, символизирующая технологичность, скорость и адаптивность этого рода сил. Фон реверса дополнен стилизованным изображением воздушных потоков, что подчеркивает динамику, маневренность и малозаметность беспилотных систем.

Оборот и реализация

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, изображена стальная ласточка, эмблема Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, на фоне стилизованных воздушных потоков. Тираж роликов — 20 тыс. шт.

Приобрести ролик из 25 оборотных памятных монет «Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины» можно с 02 октября 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тыс. таких роликов), а также в банках-дистрибьюторах (их перечень официально-представлено).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
