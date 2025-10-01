Конфискация российских активов: какую схему готовит ЕС и кто реально ее блокирует

1 октября лидеры ЕС соберутся в Копенгагене, чтобы обсудить, среди прочего, дальнейшую помощь Украине при более широком использовании российских замороженных активов. О новых «креативных» предложениях, дискуссиях вокруг этого вопроса среди европейских стран и их скрытых мотивах расскажу более подробно.

Почему падает доходность от замороженных активов

Когда в первой половине 2022 года я заговорил о конфискации российских активов, то очень часто получал в ответ иронию или даже порции пессимизма. Но прошло время и ЕС приняли решение о конфискации доходов от российских активов. Европа для поддержки Украины построила схему, согласно которой проценты по кредиту компенсировались за счет доходов от замороженных российских активов.

Решение долго обсуждалось, но действительно стало очень большим шагом в вопросе лишения агрессора финансовых ресурсов. По официальной позиции депозитария Euroclear (где хранится большинство замороженных активов), конфискация активов и доходов от них — это один и тот же юридический риск, в рамках которого агрессора лишают его имущества, и он теоретически может обратиться в суд.

Поэтому, конфисковав доходы от замороженных активов, Европа открыла сценарий для конфискации всего пула активов. Но на этом радость заканчивается, поскольку такое решение чисто математически было и является временным.

Из-за того, что путин растянул войну во времени, ликвидная часть замороженных активов рф в Европе продолжает расти. Со временем заканчивался срок обращения принадлежащих россиянам иностранных облигаций, в т. ч. ЦБР, их погашали, а средства от погашения шли на счета в Европейский центральный банк (ЕЦБ). Если к началу агрессии в Euroclear (для примера) было 200 млрд евро активов в облигациях, то сейчас чуть меньше половины (по разным оценкам — 70−80 млрд евро) отошло в ЕЦБ.

Выходит, что доходность по замороженным активам падает не только из-за снижения ставок ЕЦБ и ФРС, от которых зависят ставки по замороженным облигациям с плавающей доходностью, но и из-за того, что значительная часть средств переходит в ЕЦБ, где ставка сильно ниже, чем платят по рыночным облигациям. Поэтому доходы от замороженных активов обречены на постепенное уменьшение. Поэтому актуальным является обсуждение новой схемы компенсации.

Новый вариант конфискации: обмен замороженных активов рф на облигации ЕС

11 сентября заместителям министров финансов стран ЕС предоставили на ознакомление концепцию возможного использования российских активов в пользу Украины. Аккумулируемые в ЕЦБ средства Евросоюз может направить на покупку беспроцентных (бескупонных) облигаций с гарантиями выплаты всеми странами ЕС. Поэтому россия становится владельцем этих облигаций, а уплаченные за них средства перечисляются со счетов ЕЦБ на оборонные и социально-экономические нужды Украины.

Погашаются же эти облигации после того, как рф компенсирует Украине все убытки, нанесенные за время войны. Украина получает средства от рф и погашает долг перед ЕС. Если же Украина не получает средства от рф, то облигации не подлежат погашению.

С юридической точки зрения, активы у рф не забирают, то есть нет акта конфискации: были облигации в собственности ЦБР, они погасились, прошли через счета ЕЦБ и стали облигациями ЕС в собственности ЦБР, но с условиями погашения. Эта схема будет повторно оговорена 10 октября, но думаю, что с теми или иными модификациями она будет принята.

Истерика в москве и активные угрозы судами и другими карами для ЕС показывают, что кремль боится новой схемы компенсации, поскольку она означает финансирование оборонных потребностей Украины средствами рф, и часть этих денег придется на военно-промышленный комплекс США. Парадокс, но вариант, когда россияне будут получать «по шляпе» за счет своих же ЗВР, становится не просто реальностью, а увеличивается реальный масштаб этой схемы. Впрочем, не все так радужно.

Кто и почему реально может заблокировать конфискацию российских активов

К сожалению, в Европе достаточно противников конфискации российских активов. Не думаю, что такая штатная «Баба Яга» ЕС, как венгерский премьер Виктор Орбан, будет что-то решать в этом вопросе, но «крови он точно попьет». Еврокомиссия уже пообещала разблокировать Венгрии 0,5 млрд евро помощи от ЕС, если она поддержит Украину.

Скорее всего, шантажист Орбан согласится, после традиционных танцев вокруг российской темы. Венгрия и Словакия могут только потянуть время, но не будут влиять на решение вопроса или на формат схемы по конфискации. У полной конфискации есть более серьезные противники: Бельгия, Германия и Франция. У каждого из столпов ЕС есть свои соображения и скрытые мотивы по этому вопросу.

Бельгия. Депозитарий Euroclear находится в Бельгии, поэтому и при судебных разбирательствах с рф все бремя расходов и публичного противостояния ляжет на небольшую Бельгию. Ее правительство не скрывает свои мотивы, а один из членов правительства публично намекнул, что Бельгия не будет против, если ЕС возьмет солидарную ответственность на себя.

Что касается Euroclear, то там считают риск конфискации средств клиента уже состоявшимся, поскольку произошла конфискация доходов от замороженных в Euroclear активов. Для Euroclear это печальная новость. Но есть и очень хорошая: если из 200 млрд евро замороженных российских активов 70 млрд отправились в ЕЦБ, поскольку уже были погашены, то это означает, что у Euroclear уменьшился объем бизнеса.

Но если ЕС примет к реализации предложенную Еврокомиссией схему и ликвидная часть в ЕЦБ будет обмениваться на облигации ЕС, то Euroclear сможет вернуть часть бизнеса. Так что принятие ЕС предложения Еврокомиссии будет означать для Euroclear рост доходов. Как правительству Бельгии, так и Euroclear нужно помочь с урегулированием будущих рисков и предоставить гарантии, что они не останутся один на один с рф. В конце сентября 2025 года премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в категорической форме отрицал возможность предоставления кредита Украине за счет российских активов на 140 млрд евро, инициатором которого выступила Германия.

Германия. Что правительство Шольца, что правительство Мерца одинаково хорошо относятся к Украине, поэтому их позиция по конфискации российских активов удивила многих. Долгие рассказы о международном праве и ценностях собственности на самом деле просто скрывают проблему правительства Германии. Когда в рф начали отбирать бизнес у немецких компаний, то выяснилось, что значительная часть немецких инвестиций в рф была застрахована в экспортном агентстве Германии. Поэтому со временем немецкий бизнес потянулся к своему федеральному правительству, чтобы тот компенсировал убытки, созданные путиным.

По состоянию на декабрь 2023 года 6 компаний обратились в правительство Германии с целью получения компенсации от действий рф. Общая сумма претензий составляет около 2,8 млрд евро. Более свежей информации об обращении немцев для компенсации ущерба нет. Так что политические решения по поддержке Украины точно стоили немало правительству Германии, и потому федеральное правительство вполне может рассчитывать на какую-то часть этих замороженных в ЕС активов, хотя публично таких требований немецкие чиновники не выдвигали.

Впрочем, после обнародования новой концепции постепенной конфискации российских активов правительство Германии смягчило свою позицию, став на сторону Украины. Канцлер Германии Мерц в конце сентября 2025 года даже предложил предоставить Украине кредит на 140 млрд евро именно за счет российских активов. Впрочем, это предложение отвергла Бельгия и теперь судьба кредита будет решаться 10 октября, когда начнутся дебаты вокруг схемы дальнейшего финансирования Украины за счет российских активов.

Франция. Давний друг Украины, президент Франции Эмануль Макрон, 22 августа сделал однозначное заявление, что полная конфискация российских активов будет нарушением международного права. Позволю себе промолчать о скрытых мотивах французов в деле конфискации российских активов. Остановимся лишь на том, что позиция президента Франции очень важна, поскольку от настроений во Франции будет сильно зависеть мнение главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая, кроме МВФ, работала и в правительстве Франции.

Особые мнения ЕЦБ

Кристин Лагард является давним противником конфискации российских активов. Она считает, что конфискация сильно ослабит привлекательность евро для размещения в этой валюте резервов центральных банков.

Откровенно говоря, ничего общего с экономикой у этих опасений нет, я такие заявления расцениваю, как чисто политические. На мировом финансовом Олимпе сейчас существует только 2 валюты, способные принять большие объемы резервов, — доллар и евро. Британский фунт, швейцарский франк и японская иена — это серьезные валюты, но их масштаб и роль в международной торговле таковы, что они не могут перетянуть большой объем резервов центральных банков.

Китайский юань не является свободно конвертируемой валютой, а у КНР проблемы с валютным регулированием. Да и финансовый рынок КНР пока не столь интегрирован в мировой, чтобы конкурировать с долларом.

На фоне торгово-таможенных танцев команды Трампа и укрепления евро, вряд ли конфискация российских активов способна повлиять на привлекательность евро. Да и США выступают за создание юридической базы для конфискации российских активов. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день банкам некуда бежать с рынка активов, номинированных в долларах и евро, разве что в очень переоцененное золото. Однако и у рынка золота нет достаточной мощности, чтобы принять резервы центральных банков, разве что унция золота подскочит до 10 000 долларов в цене, что маловероятно.

Впрочем, россияне стали использовать позицию ЕЦБ в своих целях. В агентстве Bloomberg появилась информация, что, якобы, Минфин Саудовской Аравии угрожал странам G-7 (и особенно ЕС) распродать их облигации, если G-7 конфискуют российские активы. СА — конечно, богатая и уважаемая страна, но угрозы в сторону G-7 вызывали сомнения в подлинности этих данных, которые, между прочим, мгновенно подхватили в Европе.

Впоследствии Минфин CA официально опроверг наличие таких угроз, но, как говорится, ложь уже «пошла по селу». По сути, это очередное российское ИПСО, проведенное для публичного обоснования в Европе позиции противников конфискации.

Главные мифы о замороженных активах рф

На самом деле, тема российских активов в СМИ наполнена мифами, легендами и угрозами, 90% из которых рождены российской пропагандой.

Миф о масштабах конфискации. Западные СМИ упорно пишут о 300 млрд долларов замороженных активов рф. Однако еще в начале полномасштабной агрессии из Государственной думы рф произошла утечка информации. В частности, 13 апреля глава «Справедливой россии» Сергей Миронов озвучил цифру замороженных активов в 392,9 млрд долларов США.

Позже за ним подчистили информационное поле, но изучение протоколов заседания комитетов, в которых принимал участие депутат Миронов, показало, что он неоднократно подтверждал свою апрельскую оценку объема замороженных активов. Поэтому возникает вопрос: где в западных СМИ потерялись еще 92,9 млрд долларов замороженных активов рф.

Сделаю предположение, что 92,9 млрд долларов — это приблизительная оценка объемов золота, которое по состоянию на начало масштабной войны было за пределами рф. Дело в том, что центральный банк любой страны не может управлять золотовалютными резервами, сохраняя все золото в своем хранилище, и часть золота должна быть в безналичной форме на счетах кастодианов, которые могут быстро продавать или покупать его.

ЦБР откровенно лжет, что все золото хранится в его хранилищах, но ведомство Набиуллиной не впервые ловят на лжи. Если мое предположение верно, 92,9 млрд долларов за время войны сильно выросли в цене и стали стоить около 180 млрд долларов.

Поэтому этот вопрос требует как минимум вмешательства национальных разведок G-7 и Украины, чтобы наконец точно определить объемы замороженных активов, поскольку оценка в 300 млрд долларов США сильно занижена, а 100−180 млрд долларов является достаточно большой суммой, чтобы ею пренебрегать.

Кроме того, если найти 100−180 млрд российских активов в золоте за пределами рф, то не все пути будут вести в Бельгию и Euroclear, что расширит географию антироссийской коалиции, чего и хотят в Бельгии.

Легенда о страшном ответе рф. РИА Новости и ТАСС периодически напоминают, что, в случае конфискации российских активов, они конфискуют 250 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из недружественных стран. Аналитика такого низкого качества предназначена исключительно для внутренней аудитории. Обедневшее население рф, конечно, очень остро реагирует на информацию о конфискации резервов ЦБР и правительства россии. Потому для него и пишут такие легенды.

Если заглянуть внутрь ПИИ в рф, то среди лидеров там вы увидите Кипр, Британские Виргинские острова и другие офшоры. То есть в большинстве случаев речь идет о бизнесе самих россиян, прикрытом офшорами. Впрочем, россияне активно лезут в Euroclear со схемами обмена активами. Более того, они запустили внутри рф торговлю замороженными в Euroclear активами, а все портфельные иностранные инвесторы после погашения или продажи своих активов в рф зачисляют свои средства на счета типа С, которые администрирует Агентство по страхованию вкладов.

Поэтому определенные усилия со стороны рф в части мести за конфискацию активов есть, но эти усилия по своим масштабам трудно сравнить с 400 млрд долларов замороженных активов. Нехватка реальных инструментов мести и порождает смешные угрозы о конфискации ПИИ, которые являются инвестициями самих же россиян, которые делали их через офшоры.

Концепция расширения конфискации

Уверен, что даже при конфискации тех 300−400 млрд долларов активов, что удалось заморозить, общий счет за войну путину будет в 2−2,5 раза больше. Поэтому Украина и союзники должны искать еще источники, за счет которых нужно будет восстанавливать Украину, финансировать оборонный комплекс Европы и компенсировать ущерб европейским и американским компаниям, нанесенный им россией после февраля 2022 года.

Такое расширение географии компенсации убытков от войны за пределы Украины автоматически уменьшит количество противников полной конфискации российских активов в Европе, и полная конфискация станет более реальной без различных схем и юридической казуистики.

Источником новых компенсационных фондов должны стать неофициальные фонды россиян за пределами рф. В период с 2000 по 2025 год из россии нелегально было вывезено примерно 1 трлн долларов США, около половины из этих средств все еще можно найти и идентифицировать. Конфискация этих фондов не требует какой-либо специальной законодательной базы или разрешения ЕС, поскольку они уже оказались на территории европейских стран нелегально. В принципе, охота за этими активами уже началась. В активную разработку попали банки стран Балтии, Дании, Молдовы и очень скоро — Украины, которые помогали россиянам отмывать средства. Веревка на шее ландроматников постепенно затягивается:

1. В декабре 2024 года США наложили новые санкции против незаконной финансовой сети, позволявшей российским элитам использовать цифровые активы во избежание санкций. Британские правоохранители, также принимавшие участие в расследовании сети, сообщили, что преступная организация охватывает 30 стран. По данным американских чиновников, сеть контролировал гражданин Украины по имени Джордж Росси.

2. В апреле 2025 года в Великобритании для экстрадиции был задержан молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который считается одним из главных организаторов ландромата для россиян в Молдове. Хотя человек находится в розыске в рф, задержание произошло по просьбе Молдовы. Вячеслав Платон был одним из фигурантов Moldindconbank, через который россияне отмыли 20 годовых ВВП Молдовы.

3. Сбежавший из Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля 2025 года. Он один из организаторов схем отмывания средств для россиян в Молдове. Задержанный в Великобритании Платон прямо обвинял Плахотнюка в организации ландромата для россиян в Молдове на базе Moldindconbank и других банков. 25 сентября состоялась экстрадиция г-на Плахотнюка из Греции в Молдову. У него были шансы уйти от расследования, но на выборах в Молдове в сентябре пророссийские партии проиграли. Так что дело Плахотнюка неизбежно выведет следователей на некоторых украинских «банкиров».

Вскоре к параду справедливости ландроматников Moldindconbank присоединится и Украина, поскольку этот банк поддерживал активные корреспондентские отношения с некоторыми банками в Украине, но в то время ничем, кроме отмывания российских денег, не занимался. В общей сложности в системе отмывания российских средств было задействовано около 150 финансовых учреждений, каждое из которых является своеобразным информационным сокровищем, анализ которого позволит определить пулы российских активов за рубежом.

Как видим, США и Великобритания уже сделали первые шаги к идентификации, заморозке и конфискации неофициальных российских фондов. Следовательно, такой компенсационный источник вполне реальный, но требует усилий украинских спецслужб и политических решений.