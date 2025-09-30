Цены на АЗС: как изменилась стоимость горючего за сентябрь

Розничные цены на бензин и дизель почти не изменились в сентябре 2025 года. Цены стабильны третий месяц подряд после прыжка в июне. Об этом говорится в данных мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Как изменилась стоимость

Средние розничные цены на 30 сентября 2025 г. на бензин А-95 составляют 58,71 гривны за литр (-0,13 гривны в месяц), на дизельное топливо 55,86 гривны за литр (-0,12 гривны), на автогаз 34,31 гривны за литр (-0,12 гривны).

Основным фактором, который влияет на цену, мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем горючего. Цены на нефть марки Brent за сентябрь почти не изменились — 67,5 долларов за баррель.

Также на стоимость топлива влияет курс доллара. За месяц он вырос всего на 5 копеек до 41,31 грн/доллар на 30 сентября.