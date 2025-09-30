Фонд госимущества привлек за неделю от приватизации 532 миллиона

Фонд государственного имущества Украины 22 — 26 сентября 2025 года провел восемь приватизационных аукционов, на которых привлек 532,02 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ФГИУ.

«На прошлой неделе команда Фонда госимущества провела 8 онлайн-аукционов по приватизации в системе Prozorro. Продажи на сумму 532,02 млн грн. Рост цены произошел в 2,82 раза», — говорится в сообщении.

Самые дорогие лоты

Самым дорогим объектом на прошлой неделе стал государственный пакет акций в размере 73,2784% уставного капитала АО «Завод «Квант» в Киеве. За объект соревновались 5 участников, что обусловило рост стоимости в 2,34 раза — от стартовой 172,96 млн грн до победной 401,5 млн грн.

Также спросом у инвесторов пользовался единый имущественный комплекс госпредприятия «Укррыбпроект» в столице. Цена объекта выросла с 7,53 млн грн до финальных 61,1 млн грн, за объект соревновались 11 участников.

На этой неделе команда Фонда планирует провести 23 онлайн-аукциона по приватизации. Среди предложений такие объекты как ЕМК ГП «Славутский комбинат «Будфарфор», государственная доля в размере 100% уставного капитала дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина» и другие.