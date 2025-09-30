Укрпочта снижает стоимость доставки в США

Укрпочта снижает тарифы на доставку в США. С 1 октября тарифы на мелкие пакеты PRIME будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Президент Трамп повышает тарифы для импорта в США, а „Укрпочта“ снижает стоимость доставки в Америку, чтобы поддержать украинских экспортеров в самый горячий предпраздничный сезон продаж в США — когда приходится более 25% годового объема», — отметил он.

Так, с 1 октября тарифы на мелкие пакеты PRIME будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.

«Это решение — не просто реакция на новую торговую политику США, которая вводит пошлину даже для товаров до $800. Это — возможность для украинского малого бизнеса удержать позиции и даже нарастить объемы, особенно ввиду того, что многие страны (в отличие от Украины) до сих пор не возобновили доставку в США», — подчеркнул Смилянский.

По его словам, «Укрпочта» вместе с партнерами (DHL, Nordi, Lufthansa) построили логистическую цепь:

обработка посылок в Украине — до 24 часов:

доставка в Лондон или Франкфурт — за 34−40 часов;

далее доставка к получателям в США.

Смилянский подчеркнул, что доставка занимает от 7 дней более 15 000 отделений по всей территории США — от Сан-Франциско до Ниагарского водопада.