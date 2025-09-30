Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
30 сентября 2025, 13:21 Читати українською

Конец бумажной волоките: бизнесу могут отменить акты выполненных работ

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволит украинскому бизнесу отказаться от обязательного подписания актов выполненных работ. Это нововведение направлено на упрощение документооборота, однако оно не будет распространяться на операции, финансируемые из государственного бюджета. Об этом заявил председатель комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале 30 сентября.

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволит украинскому бизнесу отказаться от обязательного подписания актов выполненных работ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как это будет работать: два условия для упрощения

Комитет рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект № 14023. Он предлагает разрешить бизнесу не требовать подпись представителя заказчика на акте оказанных услуг. Однако для этого должны быть соблюдены два ключевых условия:

  • Возможность не подписывать акт должна быть прямо прописана в договоре между исполнителем и заказчиком.
  • Услуги должны быть оплачены в полном объеме через банковский перевод.

Для государственных предприятий и любых услуг, оплачиваемых из бюджетных средств, действующие требования к оформлению документов (со всеми подписями и реквизитами) останутся без изменений.

Почему акты являются проблемой для бизнеса

Согласно действующему законодательству, акт выполненных работ является действительным только при наличии подписей обеих сторон. На практике это создает для бизнеса ряд проблем:

  • Задержки с оплатой: Часто заказчики не оплачивают услуги, пока не получат оригинал акта с подписью, что затягивает расчеты.
  • Логистические расходы: Компании вынуждены тратить время и деньги на курьерские услуги для обмена документами.
  • Споры с налоговой: Контролирующие органы могут не признать хозяйственную операцию без надлежащим образом оформленного акта, что приводит к недоразумениям и судебным искам.

Два законопроекта: компромисс против радикальной идеи правительства

Стоит отметить, что в парламенте было зарегистрировано два альтернативных законопроекта. Правительство предлагало более радикальный вариант (№ 14023−1), который предусматривал, что для подтверждения оказания услуги достаточно только подписи исполнителя, если иное не указано в договоре. По оценке премьер-министра Юлии Свириденко, такое изменение могло бы сэкономить украинскому бизнесу до 20 млрд гривен в год.

Однако финансовый комитет выбрал более осторожный подход, предложенный Даниилом Гетманцевым. Его версия является компромиссной: она упрощает жизнь частному бизнесу, но сохраняет жесткий контроль над операциями с бюджетными средствами для предотвращения злоупотреблений.

Разница между проектами правительства и Гетманцева заключается в том, что правительство предлагает отменить акты выполненных работ для всех, а депутат — только для бизнеса, а не операций с средствами бюджета. Кроме того, проект Гетманцева предусматривает необходимость указывать отсутствие акта в договоре.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+29
Rodion21
Rodion21
30 сентября 2025, 14:28
#
Ничего не понятно…

В заголовке написано: «бизнесу могут отменить акты…»
В тексте написано что «акты все же будут, но их не обязательно подписывать…»

отмена и необязательная подпись это «две большие разницы»

Далее,
1. Что делать заказчику если исполнитель получил предоплату, и выслал подписанный акт ничего не сделав?
2. По такой логике можно отказаться и от Расходной накладной?
+
0
tovg2004
tovg2004
30 сентября 2025, 15:03
#
Просто маячня і тільки! Замовник буде платити копійки, а собі брати на прихід за набагато більшу ціну. Як працюють підрядники, замовники та субпідрядники. А ще є генеральний підрядник . Це тільки для того, щоб не платити податок на прибуток. Про яку економію для бізнесу іде мова? Або для когось із бізнесу іде мова? Для них можливо і буде економія.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
