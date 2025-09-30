Конец бумажной волоките: бизнесу могут отменить акты выполненных работ

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволит украинскому бизнесу отказаться от обязательного подписания актов выполненных работ. Это нововведение направлено на упрощение документооборота, однако оно не будет распространяться на операции, финансируемые из государственного бюджета. Об этом заявил председатель комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале 30 сентября.

Как это будет работать: два условия для упрощения

Комитет рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект № 14023. Он предлагает разрешить бизнесу не требовать подпись представителя заказчика на акте оказанных услуг. Однако для этого должны быть соблюдены два ключевых условия:

Возможность не подписывать акт должна быть прямо прописана в договоре между исполнителем и заказчиком.

Услуги должны быть оплачены в полном объеме через банковский перевод.

Для государственных предприятий и любых услуг, оплачиваемых из бюджетных средств, действующие требования к оформлению документов (со всеми подписями и реквизитами) останутся без изменений.

Почему акты являются проблемой для бизнеса

Согласно действующему законодательству, акт выполненных работ является действительным только при наличии подписей обеих сторон. На практике это создает для бизнеса ряд проблем:

Задержки с оплатой: Часто заказчики не оплачивают услуги, пока не получат оригинал акта с подписью, что затягивает расчеты.

Логистические расходы: Компании вынуждены тратить время и деньги на курьерские услуги для обмена документами.

Споры с налоговой: Контролирующие органы могут не признать хозяйственную операцию без надлежащим образом оформленного акта, что приводит к недоразумениям и судебным искам.

Два законопроекта: компромисс против радикальной идеи правительства

Стоит отметить, что в парламенте было зарегистрировано два альтернативных законопроекта. Правительство предлагало более радикальный вариант (№ 14023−1), который предусматривал, что для подтверждения оказания услуги достаточно только подписи исполнителя, если иное не указано в договоре. По оценке премьер-министра Юлии Свириденко, такое изменение могло бы сэкономить украинскому бизнесу до 20 млрд гривен в год.

Однако финансовый комитет выбрал более осторожный подход, предложенный Даниилом Гетманцевым. Его версия является компромиссной: она упрощает жизнь частному бизнесу, но сохраняет жесткий контроль над операциями с бюджетными средствами для предотвращения злоупотреблений.

Разница между проектами правительства и Гетманцева заключается в том, что правительство предлагает отменить акты выполненных работ для всех, а депутат — только для бизнеса, а не операций с средствами бюджета. Кроме того, проект Гетманцева предусматривает необходимость указывать отсутствие акта в договоре.