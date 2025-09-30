Multi от Минфин
30 сентября 2025, 12:47 Читати українською

Могут ли притоки ETF подтолкнуть SOL до 300 долларов, а XYZVerse — до 1 доллара

На рынок поступает свежий капитал, что вызывает вопросы о том, насколько высоко могут подняться ведущие монеты. SOL демонстрирует сильный импульс, а XYZVerse привлекает внимание своим быстрым ростом. Учитывая столь значительный приток денег в фонды, трейдеры задаются вопросом, смогут ли эти токены в скором времени достичь новых ценовых пиков. Ответ может удивить даже опытных наблюдателей.

На рынок поступает свежий капитал, что вызывает вопросы о том, насколько высоко могут подняться ведущие монеты.

Solana (SOL)

Источник: TradingView

SOL потерял 11,72% за последнюю неделю, сократив часть своего ралли. Даже с учетом этого падения, токен по-прежнему вырос на 1,75% за месяц и на 64,72% за 6 месяцев. Долгосрочный график по-прежнему склоняется в сторону роста, но недавнее откатывание напоминает трейдерам, что рост неравномерный.

Цена сейчас колеблется между 189,01 и 234,98 долларами. 10-дневная скользящая средняя находится на уровне 209,37 доллара, что немного выше 100-дневной средней в 201,89 доллара, что указывает на сохранение восходящего импульса. Индикаторы импульса подтверждают это: RSI на уровне 59,19 и Stochastic на уровне 59,07 указывают на возможность дальнейших покупок, прежде чем монета начнет выглядеть переоцененной. MACD на уровне 1,61 остается в положительной зоне.

Если SOL пробьет ближайший потолок в 259 долларов, следующая цель будет в 305 долларов; прорыв этого уровня означал бы рост примерно на 30% от верхней границы сегодняшнего диапазона. Снижение ниже 167,07 долларов может привести к падению монеты до 121,1 доллара, что примерно на 28% ниже нижней границы. Учитывая стабильные скользящие средние и уверенные показатели импульса, вероятность роста до первого сопротивления выше, хотя трейдеры будут следить за зоной 209 долларов как ключевой точкой поворота.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже CEX

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара на этапе предпродажи.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 15 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,0055 доллара.

На следующем этапе предпродажи стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,0056 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предпродажи $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же настроем, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за подъем в рейтингах и выход на вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают солидные вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги на CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Заключение

Приток ETF может поднять SOL до 300 долларов в ходе бычьего рынка 2025 года; оба выглядят хорошо, но XYZVerse, первый мемкойн для всех видов спорта, может обогнать их благодаря своей экосистеме, основанной на фанатах.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

Источник: Минфин
