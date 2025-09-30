Во вторник, 30 сентября, на наличном рынке средний курс доллара потерял в покупке 10 копеек, а в продаже 9 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже потерял 1 копейку.
Курс валют: доллар в банках потерял 10 копеек
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже потерял 2 копейки. Евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,13−41,55 грн. Евро покупают за 48,20 грн, а продают за 48,86 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,38, евро — 48,70−48,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,25−41,28 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,43−48,45 грн/евро.
