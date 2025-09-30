NovaPay и OLX запустили автоматический зачет наложенного платежа на счета предпринимателей

Предприниматели, которые продают на OLX, теперь получают средства по наложенному платежу напрямую на счет ФОП — быстро, прозрачно и без лишних действий — благодаря сервису NovaPay. Об этом говорится в сообщении Новой почты.

Подробности

Также финансовое учреждение реализовало для OLX сервис, автоматически распределяющий платеж: система отчисляет комиссию платформы, а продавец получает чистый (нетто) доход сразу после оплаты товара покупателем в отделении Новой почты.

Продавцы-предприниматели на OLX получают удобный инструмент для работы с наложенным платежом: в своем кабинете они могут оформлять накладные на отправку, отслеживать статус заказов и контролировать поступление средств и не уделять время выплате комиссии маркетплейсу. Для платформы OLX — здесь также есть преимущества: удобство в работе клиентов прямо влияет на их конверсию.

Как предпринимателям пройти верификацию на OLX и получать наложенный платеж на счет ФОП по продажам через OLX: