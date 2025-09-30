За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1105560 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 сентября: 970 российских оккупантов, 4 танка, 1 вертолет и 301 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1110560 (+970) человек
- танков — 11222 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23291 (+1) ед
- артиллерийских систем — 33311 (+27) ед
- РСЗО — 1505 (+1) ед
- средства ПВО — 1224 (+0) ед
- самолетов — 427 (+0) ед
- вертолетов — 346 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 65303 (+301)
- крылатые ракеты — 3790 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 63241 (+90)
- специальная техника — 3979 (+0)
Источник: Минфин
