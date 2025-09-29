Новая гонка в ИИ: Google, Meta и Nvidia разрабатывают «физический интеллект» для взаимодействия с реальным миром

Ведущие технологические компании, такие как Google DeepMind, Meta и Nvidia, переориентируют свои усилия по разработке языковых моделей на создание «мировых моделей» искусственного интеллекта. Эти системы способны обучаться не только на текстах, но и на видео, что позволяет им лучше понимать и взаимодействовать с физическим миром, открывая новую эру в робототехнике и автономных системах. Об этом сообщает Financial Times 29 сентября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что такое «физический ИИ» и почему он важен

В отличие от больших языковых моделей (LLM), которые обрабатывают текстовую информацию, «мировые модели» анализируют визуальные данные для прогнозирования и моделирования событий в реальном мире. Цель состоит в том, чтобы научить алгоритмы ориентироваться в физическом пространстве. Это может стать технологическим фундаментом для прорыва в области самоуправляемых автомобилей, промышленной робототехники и создания полноценных ИИ-агентов.

По словам вице-президента Nvidia по технологиям симуляции Рева Лебаредиана, потенциальный рынок для таких систем колоссален.

«Если мы создадим интеллект, способный понимать и действовать в физическом мире, масштаб возможностей будет колоссальным», — подчеркнул он, оценивая рынок в $100 трлн, что почти равно объему всей мировой экономики.

Кто участвует в гонке

Технологические гиганты уже активно работают над собственными проектами в этой сфере:

Google DeepMind в августе представил модель Genie 3, которая способна создавать видео покадрово, анализируя предыдущие кадры и взаимодействия.

Meta под руководством Яна ЛеКуна разрабатывает модель V-JEPA, которая обучается на необработанном видеоконтенте, имитируя процесс познания мира ребенком.

Nvidia делает ставку на платформу Omniverse, которая симулирует физические среды для тренировки роботов. Глава компании Дженсен Хуанг заявил, что следующая эра Nvidia будет связана именно с «физическим ИИ».

Стартапы также присоединяются к гонке. World Labs создает трехмерные игровые миры из одного изображения, Runway сотрудничает с Голливудом для генерации реалистичных сцен, а Niantic использует данные из игры Pokémon Go для создания детальной карты мира для обучения своих систем.

Инвестиции и риски

Конкуренция в сфере ИИ стимулирует огромные инвестиции, однако аналитики предупреждают о значительных рисках. По данным Morgan Stanley, финансовый разрыв в отрасли оценивается в $1,5 трлн. Прибыли компаний пока не успевают за расходами, что, по мнению некоторых инвесторов, превращает бум ИИ в «спекулятивное безумие». Несмотря на это, ведущие игроки рынка готовы идти на масштабную перестройку инфраструктуры, поскольку верят, что искусственный интеллект полностью переформатирует рынок.

В то же время эксперты отмечают, что до создания систем с человеческим уровнем интеллекта может пройти еще как минимум десятилетие.

Концепция Яна ЛеКуна: ИИ, который учится как человек

Стоит добавить, что подход, который продвигает главный ученый Meta и один из «крестных отцов» И И Ян ЛеКуна, существенно отличается от направления развития больших языковых моделей, таких как ChatGPT. ЛеКуна неоднократно критиковал LLM за отсутствие истинного понимания мира. По его мнению, такие модели только предсказывают следующее слово в предложении, но не способны к рассуждениям и планированию.

Его концепция «мировых моделей» заключается в создании ИИ, который, подобно людям и животным, формирует внутреннюю модель реальности. Это позволяет системе прогнозировать последствия своих действий и эффективно планировать. Архитектура V-JEPA, которую разрабатывает Meta, как раз и направлена на то, чтобы научить ИИ создавать такие абстрактные представления о мире, анализируя видео, а не просто обрабатывая текст.

Почему это важно

Эта новость знаменует собой потенциальный сдвиг в стратегии развития искусственного интеллекта. Если раньше главным полем битвы было создание чат-ботов, способных идеально имитировать человеческую речь, то теперь акцент смещается на наделение ИИ способностью действовать в реальном мире.

Это шаг от цифрового интеллекта к физическому. Представьте разницу между ИИ, который может написать инструкцию по сборке мебели, и ИИ-роботом, который может самостоятельно эту мебель собрать, ориентируясь в пространстве и манипулируя объектами. Успех в создании «мировых моделей» определит лидеров следующей технологической эпохи и может кардинально изменить такие отрасли, как производство, логистика, медицина и бытовая жизнь.