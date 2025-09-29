ПУМБ выпустил коллекцию карточных скинов, посвященную украинскому Мариуполю.

29 сентября — официальный День Мариуполя. До этой даты ПУМБ представляет серию карточных скинов «Мариуполь — это», посвященную городу-герою, защитники которого почти три месяца сдерживали натиск окупантов в самые тяжелые дни вторжения, тем самым выиграв это время для всей Украины.

Дизайн этих карт создан вместе с самими мариупольцами.

Коллекция скинов от ПУМБ «Мариуполь — это» состоит из шести уникальных изображений:

• три фотографии Мирослава Кобылянского из его фотокниги «Мой Мариуполь», сохранившей жизнь города в кадрах;

• фото от мариупольчанки, ставшее настоящим символом памяти и любви к родному городу;

• другие дизайны, созданные вместе с горожанами на основе опросов о самых теплых воспоминаниях: у них — море по колено, встречи у башни, Песчанка, Стрелка, чебуреки и горячая кукуруза на пляже.

В ПУМБ отмечают, что эта коллекция больше, чем набор карточных дизайнов. Это способ сохранить украинский Мариуполь в сердце и повседневности.

Установить скин можно в приложении ПУМБ .

Для этого зайдите в приложение , нажмите на карту, чтобы перейти в раздел «Детали карты» и выберите «Дизайн карты» для электронного кошелька.

С момента начала полномасштабного вторжения ПУМБ направил более 1 млрд грн на нужды ВСУ и социальные инициативы, доказывая, что банк — это больше, чем финансы.

Украинский Мариуполь — это дом. Это смелость. Это свобода, которая обязательно вернется в город под желто-голубым флагом.