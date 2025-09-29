Уклонение от уплаты 11 млн грн налогов: БЭБ сообщило о подозрении известной Insta-блогерше

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 11 млн грн налогов известной блогерше. Об этом сообщает БЭБ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По данным следствия, подозреваемая в течение 5 лет получала на свои банковские счета средства за рекламу товаров в социальных сетях. Однако в налоговые декларации о состоянии и доходах физического лица эти доходы она не вносила. Таким образом блоггер уклонялась от уплаты налогов.

Основанием для регистрации уголовного производства стал обобщенный материал Госфинмониторинга, инициированный сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.