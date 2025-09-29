Курс валют: евро и доллар подешевели в банках

В понедельник, 29 сентября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 4 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,65 грн. Евро покупают за 48,15 грн, а продают за 48,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,37−41,45, евро — 48,75−48,94 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,37−41,40 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,49−48,51 грн/евро.

