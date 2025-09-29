За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1109590 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 сентября: 1080 российских оккупантов, 7 танков, 43 ракеты и 617 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1109590 (+1080) человек
- танков — 11218 (+7) ед
- боевых бронированных машин — 23290 (+0) ед
- артиллерийских систем — 33284 (+53) ед
- РСЗО — 1504 (+1) ед
- средства ПВО — 1224 (+1) ед
- самолетов — 427 (+0) ед
- вертолетов — 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 65002 (+617)
- крылатые ракеты — 3790 (+43)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 63151 (+111)
- специальная техника — 3979 (+2)
Источник: Минфин
