29 сентября 2025, 8:37 Читати українською

Взятки на $38 млн: в Китае приговорили к смертной казни экс-министра

Бывший министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь приговорен к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере. Согласно объявленному в воскресенье, 28 сентября, вердикту суда города Чанчунь северо-восточной провинции Цзилинь, постановлением предусмотрена отсрочка исполнения приговора на два года, пишет DW.

Бывший министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь приговорен к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере.
Фото: depositphotos

Подробности

Согласно сообщению, Тан Жэньцзянь, ранее занимавший руководящие посты в партий иерархии компартии КНР, был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также доходы, полученные противозаконным путем, конфискуют в пользу государства.

Сообщается, что в период с 2007 по 2024 годы это должностное лицо злоупотребляло своим служебным положением, чтобы помочь соответствующим организациям и отдельным лицам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение соглашений на реализацию проектов и кадровые решения.

За такое содействие он получил неправомерную выгоду в виде финансовых или материальных ценностей на общую сумму свыше 268 млн юаней или около $38 млн в пересчете.

Учитывая, что подсудимый признал свою вину и добровольно согласился на возвращение государству своих незаконных доходов, его раскаяние и другие смягчающие обстоятельства, суд в своем окончательном решении разрешил отсрочить исполнение приговора, говорится в сообщении госСМИ КНР.

Напомним

Нынешний лидер Китая Си Цзиньпин со времени вступления в должность — то есть с 2013 года — объявил «безжалостную борьбу с коррупцией» одной из своих главных задач. В то время как сторонники такой жесткой линии хвалят усилия Си по укоренению законности в управлении, критики обвиняют его в том, что с помощью антикоррупционной кампании он устраняет и политических соперников.

BIlE
BIlE
29 сентября 2025, 10:06
Коли так буде в Україні? Купа народу вже в черзі на чолі з найвеличнішим
