Правительство Британии предоставит Land Rover кредитную гарантию на сумму $2 млрд.

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2025, 8:00 Читати українською

Правительство Британии предоставит Land Rover кредитную гарантию на сумму $2 млрд.

Великобритания предоставит автопроизводителю Jaguar Land Rover кредитную гарантию на сумму $2 млрд для поддержки цепи поставок после остановки производства в результате кибератаки. Об этом сообщает Reuters.

Великобритания предоставит автопроизводителю Jaguar Land Rover кредитную гарантию на сумму $2 млрд для поддержки цепи поставок после остановки производства в результате кибератаки.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Прекращение производства Jaguar Land Rover длится уже почти месяц, и правительство рассматривало разные варианты поддержки компании и ее цепи поставок, поскольку некоторые мелкие поставщики заявили, что у них осталась максимум неделя, прежде чем у них закончатся денежные средства.

Автопроизводитель, принадлежащий индийской компании Tata Motors, имеет три завода, которые вместе производят около 1000 автомобилей в день и снабжают работой многих людей в окрестностях Бирмингема.

Министр бизнеса Британии Питер Кайл заявил, что кибератака была «не только нападением на культовый британский бренд, но и на ведущий в мире автомобильный сектор».

«Эта гарантия по кредиту поможет поддержать цепочку поставок и защитить квалифицированные рабочие места», — сказал он.

Читайте: Кибератака заставила Jaguar Land Rover остановить производство на месяц

Министерство бизнеса заявило, что кредит будет финансироваться из частных источников и гарантироваться британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance.

Предыстория

Кибератаку на JLR осуществила хакерская группа Scattered Lapsus$ Hunters, которая взяла на себя ответственность за злом. Эта группа ранее атаковала другие крупные британские компании, в частности сети Marks & Spencer и Co-op. Хотя JLR утверждает, что средства клиентов не пострадали, компания подтвердила утечку некоторых внутренних данных.

Jaguar Land Rover работает над планом возобновления производства, который должен начаться поэтапно. Компания извинилась за неудобства, вызванные простоем, и пообещала информировать о дальнейшем развитии событий. Профсоюз Unite уже призывал правительство оказать поддержку компаниям-поставщикам во избежание сокращения рабочих мест.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами