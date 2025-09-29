Правительство Британии предоставит Land Rover кредитную гарантию на сумму $2 млрд.

Великобритания предоставит автопроизводителю Jaguar Land Rover кредитную гарантию на сумму $2 млрд для поддержки цепи поставок после остановки производства в результате кибератаки. Об этом сообщает Reuters.

Прекращение производства Jaguar Land Rover длится уже почти месяц, и правительство рассматривало разные варианты поддержки компании и ее цепи поставок, поскольку некоторые мелкие поставщики заявили, что у них осталась максимум неделя, прежде чем у них закончатся денежные средства.

Автопроизводитель, принадлежащий индийской компании Tata Motors, имеет три завода, которые вместе производят около 1000 автомобилей в день и снабжают работой многих людей в окрестностях Бирмингема.

Министр бизнеса Британии Питер Кайл заявил, что кибератака была «не только нападением на культовый британский бренд, но и на ведущий в мире автомобильный сектор».

«Эта гарантия по кредиту поможет поддержать цепочку поставок и защитить квалифицированные рабочие места», — сказал он.

Министерство бизнеса заявило, что кредит будет финансироваться из частных источников и гарантироваться британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance.

Кибератаку на JLR осуществила хакерская группа Scattered Lapsus$ Hunters, которая взяла на себя ответственность за злом. Эта группа ранее атаковала другие крупные британские компании, в частности сети Marks & Spencer и Co-op. Хотя JLR утверждает, что средства клиентов не пострадали, компания подтвердила утечку некоторых внутренних данных.

Jaguar Land Rover работает над планом возобновления производства, который должен начаться поэтапно. Компания извинилась за неудобства, вызванные простоем, и пообещала информировать о дальнейшем развитии событий. Профсоюз Unite уже призывал правительство оказать поддержку компаниям-поставщикам во избежание сокращения рабочих мест.