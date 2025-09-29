Как ФОП привлечь финансирование без бумажной волокиты: онлайн-решение от ПУМБ

Украинские ФОПы не спешат брать кредиты. А зря. Ведь, при грамотном подходе к вопросу, кредит, наоборот, станет толчком к развитию. Вместе с ПУМБ мы разбирались, когда предпринимателю стоит брать кредит, а когда — нет, и как сделать это быстро, без сложных процедур и полностью онлайн.

Несмотря на военное положение, кредитование бизнеса в Украине постепенно возобновляется. Но объемы этого процесса пока не впечатляют. Особенно это касается микробизнеса — сегмента, который больше всего нуждается в доступном финансировании, но показывает самые медленные темпы роста. По данным Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс», с начала 2025 года портфель микробизнеса увеличился всего на 3,8%, тогда как в малом бизнесе — на 11,84%, а в среднем — почти на 7%. По сравнению с довоенным периодом, микробизнес остается единственным сегментом, который по факту сократился — на 6,46%.

По оценкам банкиров, активными пользователями кредитов на сегодняшний день являются не более 10% ФОП. Остальные опасаются сложных процедур, возможных отказов или непонятных условий. Многие считают кредит, скорее, угрозой, чем ресурсом для развития. Но на практике, при грамотном подходе, кредитование может стать для предпринимателя не обузой, а мощным толчком для роста.

Зачем ФОП кредит

Деньги — это кровь бизнеса. Чем больше оборотных средств, тем быстрее компания или ФОП может расти и масштабироваться. Если действовать исключительно по принципу «что заработал — то вложил», развитие будет слишком медленным. Кредитование позволяет ускорить этот процесс, особенно, когда речь идет о больших возможностях или редком контракте.

К примеру, предпринимателю может понадобиться срочно купить новое оборудование, чтобы выполнить заказ «жизни» от стратегического клиента. В такой ситуации отказ от кредита может стоить бизнесу потерянных лет и перспектив.

Что важно учесть ФОП, выбирая кредит

1. Что кредит действительно оправдан

Прежде чем оформить займ, предприниматель должен дать себе два честных ответа: принесет ли кредит прибыль и сможет ли он его обслуживать.

Кредит оправдан, когда он помогает увеличить доходность бизнеса. Если ФОП берет займ на оборудование, которое позволит удешевить производство и снизить себестоимость продукции, такой шаг может обеспечить преимущество над конкурентами. При этом если же деньги направлены в сферу, которая не генерирует отдачи, кредит рискует стать балластом.

2. Можно ли его себе позволить

Второй важный критерий — возможность комфортно обслуживать долг. Выплаты не должны превышать прибыль. Если благодаря кредиту бизнес зарабатывает быстрее, чем он возвращает деньги банку, финансирование становится двигателем роста, а не ловушкой.

Представим ФОПа, который занимается производством мебели. Его бизнес работает с рентабельностью 10%: на каждый миллион гривен вложений он получает 100 тысяч прибыли. За год продажи приносят 1,2 миллиона гривен дохода. После анализа рынка предприниматель понимает, что спрос позволяет расширять производство. Для этого он берет в банке кредит в размере 500 тысяч гривен под 20% годовых. Благодаря текущей рентабельности эти деньги способны обеспечить дополнительную прибыль в 600 тысяч гривен.

Следовательно, через год он должен вернуть банку 500 тысяч гривен кредита и еще 100 тысяч процентов. Таким образом: 500 000, привлеченных от банка, + 600 000 дополнительного дохода — 600 000 выплат по кредиту = 500 000 гривен чистой прибыли.

То есть он полностью рассчитывается с банком и при этом зарабатывает более 41 тысячи гривен ежемесячно. По факту бизнес растет быстрее, чем банк получает прибыль от процентов. Значит, обслуживание кредита не является проблемой, а отказ от такого финансирования в подобной ситуации был бы упущенной возможностью.

3. Срок кредитования

Срок должен соответствовать циклам получения доходов. Сезонным бизнесам, например, аграриям, следует закладывать сроки сбора и реализации урожая.

4. Сумма кредита

Брать нужно ровно столько, сколько нужно для развития. Чрезмерная долговая нагрузка может стать критической, ведь у микробизнесов нет возможностей для маневра, которыми пользуется крупный бизнес.

5. Правильно выбрать банк

Последнее, но, наверное, самое главное — правильно выбрать банк. Тот, который предложит действительно подходящий кредитный продукт и не будет нагружать предпринимателя излишней бюрократией. Простота процесса является одним из ключевых факторов для современного ФОПа. ПУМБ — банк, в котором это хорошо понимают. Поэтому создали для ФОПов кредит «всеБІЗНЕС» — продукт, который уже доказал свое удобство и эффективность на практике.

Предприниматель может получить от 50 тысяч до 3 миллионов гривен без залога и финансового поручительства. Это самый крупный лимит беззалогового кредитования на рынке. Оформление происходит полностью онлайн: достаточно подать заявку через приложение или веб-версию ПУМБ Бизнес, загрузить выписки из других банков для подтверждения доходов и пройти короткую верификацию. Подписать договор можно с помощью КЭП или Дія.Підпис, а деньги поступают на счет уже после нескольких кликов.

Для новых и действующих клиентов банк утверждает заявку до одного рабочего дня. При этом никаких скрытых платежей или страховок не существует — только прозрачная разовая комиссия (1−1,5%, в зависимости от срока кредита) и ежемесячная (1,6−2%, в зависимости от суммы).

Статистика подтверждает востребованность этого продукта: только за последние два года ПУМБ выдал более 16 тысяч онлайн-кредитов ФОП на общую сумму 4,5 миллиарда гривен. Средний чек составлял около 280 тысяч гривен, а большинство договоров оформлялись на три года. Чаще всего кредитами пользовались представители розничной и оптовой торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, производственной и транспортной сфер.

Не случайно ПУМБ признан лидером в беззалоговом онлайн-кредитовании, по версии SME Banking Club, а его продукт получил награду «Самый лучший кредитный продукт для бизнеса» от Payspace Magazine Awards 2024.

Вывод

Кредиты могут быть не только обязательством, но и инструментом для роста. Вовремя полученное финансирование позволяет ФОП масштабироваться, завоевывать новые рынки и укреплять конкурентные позиции. Важно лишь грамотно оценивать свои возможности, вкладывать заемные средства в те направления, которые генерируют прибыль, и сотрудничать с банком, который предлагает понятные и гибкие условия.

Украинский микробизнес постепенно преодолевает стереотипы в части кредитов. А продукты, вроде «всеБІЗНЕС» от ПУМБ, доказывают: финансирование для предпринимателя может быть простым, доступным и полезным.