Доллар и евро подешевели на межбанке в пятницу, 26 сентября. Американская и европейская валюты упали на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Доллар и евро подешевели на межбанке в пятницу
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 26 сентября
|
Закрытие 26 сентября
|
Изменения
|
41,47/41,50
|
41,37/41,40
|
1 0/10
|
48,44/48,45
|
48,34/48,36
|
10/9
Официальный курс: доллар — 41,48 грн, евро по 48,40 грн.
Средний курс в банках: 41,25−41,69 грн/доллар, 48,20−49,00 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 48,70−48,87 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии