українська
26 сентября 2025, 16:00

Инвестирование в землю: предлагающий каталог InvestMarket от «Минфин»

Инвестирование в землю — один из наиболее выгодных способов сохранения и приумножения капитала. Это реальный актив, не теряющий ценности со временем, а наоборот, демонстрирующий стабильный рост даже в кризисные периоды.

Инвестирование в землю — один из наиболее выгодных способов сохранения и приумножения капитала.

Актуальные проекты для инвестиций в землю

В каталоге инвестиционных проектов InvestMarket от «Минфин» собраны актуальные предложения для тех, кто хочет купить землю в Украине, — с разным порогом входа и доходностью.

LandInvest

Запущенный в 2021 году вместе с открытием рынка земли проект специализируется на продаже сельскохозяйственных участков. Платформа предоставляет инвесторам доступ к проверенным активам, аналитику и юридическое сопровождение.

  • Активных инвесторов: более 200
  • Годовой объем сделок: 10 000 га
  • Количество сделок: 1 500+

Преимущества: онлайн формат, прозрачность, безопасность, стратегичность и стабильная доходность от аренды или роста стоимости земли.

Zeminvest

Первая в Украине онлайн-платформа с личным кабинетом инвестора, позволяющая полностью контролировать земельный портфель и пассивный доход.

  • Активных инвесторов: 500+
  • Земель в управлении: 4 000 га
  • Выплачен доход: 25 млн грн

Преимущества: ежегодные выплаты, юридическое сопровождение, индивидуальный подбор участков, доходность от 20% годовых, минимальный старт — от 200 000 грн.

Грунтовно

Вместе с фондом «Грунтовно» украинцы могут инвестировать в землю с помощью специальных сертификатов.

  • Минимальный порог входа — от 1 000 грн
  • Прогнозируемая доходность — от 20% годовых
  • Обеспечение: каждый сертификат соответствует ~70 м² аграрной земли

Преимущества: доступность для начинающих инвесторов, диверсификация для опытных, льготная ставка налогообложения.

Почему следует инвестировать в землю?

  • Земля — актив, сохраняющий и умножающий стоимость даже в кризис.
  • Это надежный способ диверсификации портфеля.
  • Рынок земли в Украине имеет значительный потенциал: ожидается рост в 2−4 раза в течение нескольких лет.

От чего зависит стоимость земельного участка?

Стоимость земельных участков формируется под влиянием нескольких факторов:

  • Локация — чем ближе к большим городам, тем дороже.
  • Назначение — жилая и коммерческая земля стоит дороже сельскохозяйственной.
  • Инфраструктура — подведенные коммуникации, удобные дороги, транспортная доступность повышают цену.
  • Юридическая чистота — наличие ограничений или споров может снизить стоимость, но такие варианты лучше обходить.

Как инвестировать в землю с InvestMarket

  1. Выберите проект в каталоге и оставьте заявку.
  2. Получите бесплатную консультацию от компании.
  3. Инвестируйте и получайте пассивный доход.

В каталоге InvestMarket от «Минфин» вы найдете проекты, позволяющие инвестировать в землю с разным бюджетом и уровнем опыта. Выбирайте себе лучший вариант — от больших участков до сертификатов на несколько соток — и создавайте свой портфель активов уже сегодня.

Источник: Минфин
