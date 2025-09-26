Инвестирование в землю: предлагающий каталог InvestMarket от «Минфин»

Инвестирование в землю — один из наиболее выгодных способов сохранения и приумножения капитала. Это реальный актив, не теряющий ценности со временем, а наоборот, демонстрирующий стабильный рост даже в кризисные периоды.

Актуальные проекты для инвестиций в землю

В каталоге инвестиционных проектов InvestMarket от «Минфин» собраны актуальные предложения для тех, кто хочет купить землю в Украине, — с разным порогом входа и доходностью.

Запущенный в 2021 году вместе с открытием рынка земли проект специализируется на продаже сельскохозяйственных участков. Платформа предоставляет инвесторам доступ к проверенным активам, аналитику и юридическое сопровождение.

Активных инвесторов: более 200

Годовой объем сделок: 10 000 га

Количество сделок: 1 500+

Преимущества: онлайн формат, прозрачность, безопасность, стратегичность и стабильная доходность от аренды или роста стоимости земли.

Первая в Украине онлайн-платформа с личным кабинетом инвестора, позволяющая полностью контролировать земельный портфель и пассивный доход.

Активных инвесторов: 500+

Земель в управлении: 4 000 га

Выплачен доход: 25 млн грн

Преимущества: ежегодные выплаты, юридическое сопровождение, индивидуальный подбор участков, доходность от 20% годовых, минимальный старт — от 200 000 грн.

Вместе с фондом «Грунтовно» украинцы могут инвестировать в землю с помощью специальных сертификатов.

Минимальный порог входа — от 1 000 грн

Прогнозируемая доходность — от 20% годовых

Обеспечение: каждый сертификат соответствует ~70 м² аграрной земли

Преимущества: доступность для начинающих инвесторов, диверсификация для опытных, льготная ставка налогообложения.

Почему следует инвестировать в землю?

Земля — актив, сохраняющий и умножающий стоимость даже в кризис.

Это надежный способ диверсификации портфеля.

Рынок земли в Украине имеет значительный потенциал: ожидается рост в 2−4 раза в течение нескольких лет.

От чего зависит стоимость земельного участка?

Стоимость земельных участков формируется под влиянием нескольких факторов:

Локация — чем ближе к большим городам, тем дороже.

Назначение — жилая и коммерческая земля стоит дороже сельскохозяйственной.

Инфраструктура — подведенные коммуникации, удобные дороги, транспортная доступность повышают цену.

Юридическая чистота — наличие ограничений или споров может снизить стоимость, но такие варианты лучше обходить.

Как инвестировать в землю с InvestMarket

Выберите проект в каталоге и оставьте заявку. Получите бесплатную консультацию от компании. Инвестируйте и получайте пассивный доход.

В каталоге InvestMarket от «Минфин» вы найдете проекты, позволяющие инвестировать в землю с разным бюджетом и уровнем опыта. Выбирайте себе лучший вариант — от больших участков до сертификатов на несколько соток — и создавайте свой портфель активов уже сегодня.