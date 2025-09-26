Инвестирование в землю — один из наиболее выгодных способов сохранения и приумножения капитала. Это реальный актив, не теряющий ценности со временем, а наоборот, демонстрирующий стабильный рост даже в кризисные периоды.
Инвестирование в землю: предлагающий каталог InvestMarket от «Минфин»
Актуальные проекты для инвестиций в землю
В каталоге инвестиционных проектов InvestMarket от «Минфин» собраны актуальные предложения для тех, кто хочет купить землю в Украине, — с разным порогом входа и доходностью.
LandInvest
Запущенный в 2021 году вместе с открытием рынка земли проект специализируется на продаже сельскохозяйственных участков. Платформа предоставляет инвесторам доступ к проверенным активам, аналитику и юридическое сопровождение.
- Активных инвесторов: более 200
- Годовой объем сделок: 10 000 га
- Количество сделок: 1 500+
Преимущества: онлайн формат, прозрачность, безопасность, стратегичность и стабильная доходность от аренды или роста стоимости земли.
Zeminvest
Первая в Украине онлайн-платформа с личным кабинетом инвестора, позволяющая полностью контролировать земельный портфель и пассивный доход.
- Активных инвесторов: 500+
- Земель в управлении: 4 000 га
- Выплачен доход: 25 млн грн
Преимущества: ежегодные выплаты, юридическое сопровождение, индивидуальный подбор участков, доходность от 20% годовых, минимальный старт — от 200 000 грн.
Грунтовно
Вместе с фондом «Грунтовно» украинцы могут инвестировать в землю с помощью специальных сертификатов.
- Минимальный порог входа — от 1 000 грн
- Прогнозируемая доходность — от 20% годовых
- Обеспечение: каждый сертификат соответствует ~70 м² аграрной земли
Преимущества: доступность для начинающих инвесторов, диверсификация для опытных, льготная ставка налогообложения.
Почему следует инвестировать в землю?
- Земля — актив, сохраняющий и умножающий стоимость даже в кризис.
- Это надежный способ диверсификации портфеля.
- Рынок земли в Украине имеет значительный потенциал: ожидается рост в 2−4 раза в течение нескольких лет.
От чего зависит стоимость земельного участка?
Стоимость земельных участков формируется под влиянием нескольких факторов:
- Локация — чем ближе к большим городам, тем дороже.
- Назначение — жилая и коммерческая земля стоит дороже сельскохозяйственной.
- Инфраструктура — подведенные коммуникации, удобные дороги, транспортная доступность повышают цену.
- Юридическая чистота — наличие ограничений или споров может снизить стоимость, но такие варианты лучше обходить.
Как инвестировать в землю с InvestMarket
- Выберите проект в каталоге и оставьте заявку.
- Получите бесплатную консультацию от компании.
- Инвестируйте и получайте пассивный доход.
В каталоге InvestMarket от «Минфин» вы найдете проекты, позволяющие инвестировать в землю с разным бюджетом и уровнем опыта. Выбирайте себе лучший вариант — от больших участков до сертификатов на несколько соток — и создавайте свой портфель активов уже сегодня.
Комментарии