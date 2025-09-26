Уважаемый читатель!
26 сентября 2025, 12:50
Депозиты для бизнеса от Банка Львов: как сохранить ликвидность и зарабатывать на свободных средствах
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
