Курс валют: евро продолжает дешеветь

В пятницу, 26 сентября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 18 копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке вырос на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,23−41,70 грн. Евро покупают за 48,22 грн, а продают за 49,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 48,70−48,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,47−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,44−48,45 грн/евро.

