Трамп подписал указ о продаже TikTok консорциуму американских инвесторов

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, разрешающий продажу американской части TikTok группе инвесторов из США и других стран. По словам вице-президента Джей Ди Венса, новую компанию оценили примерно в $14 млрд — значительно ниже оценок аналитиков. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что по данным аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, по состоянию на апрель 2025 года TikTok оценивался в $30−40 млрд без учета алгоритма китайской компании.

Выполнение закона, обязывающего китайскую компанию ByteDance продать TikTok или остановить работу популярного приложения в США, отложено до 20 января 2025 года.

Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин согласился с планом. Алгоритм рекомендаций TikTok, ключевой актив компании, будет передан под контроль новой американской структуры и ее партнеров по кибербезопасности.

Совместное предприятие

Соглашение предусматривает создание совместного предприятия, где Oracle, Silver Lake и другие инвесторы получат около 50% акций, а ByteDance оставит себе меньше 20%. В совет директоров войдут семь членов, из которых шесть — американцы.

Группа существующих акционеров ByteDance будет владеть примерно 30% акций, сообщил один из источников. Среди текущих инвесторов ByteDance — Susquehanna International Group, General Atlantic и KKR.

Учитывая большой интерес инвесторов к TikTok, 50% акций все еще могут измениться, отметил источник.

Ранее CNBC со ссылкой на источники сообщало, что MGX из Абу-Даби, Oracle и Silver Lake готовы стать основными инвесторами TikTok US с совокупной долей собственности в 45%.

Трамп подчеркнул, что теперь TikTok в США будет полностью американским, а среди ключевых инвесторов назвал основателя Dell Майкла Делла и медиамагната Руперта Мердока.

Впрочем, остается немало открытых вопросов, в частности, по контролю за алгоритмом и роли ByteDance в новой структуре.