За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 940 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1106430 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 сентября: 940 российских оккупантов, 2 танка и 334 БПЛА
личного состава — около 1106430 (+940) человек
танков — 11203 (+2) ед
боевых бронированных машин — 23287 (+0) ед
артиллерийских систем — 33147 (+14) ед
РСЗО — 1501 (+0) ед
средства ПВО — 1222 (+0) ед
самолетов — 427 (+0) ед
вертолетов — 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 63569 (+334)
крылатые ракеты — 3747 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 62818 (+82)
специальная техника — 3975 (+0)
Источник: Минфин
