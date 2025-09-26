ПУМБ — лучший банк в категории Business Banking по версии SME Banking Agency

ПУМБ (Первый Украинский Международный банк) отмечен в ежегодном международном рэнкинге Business Banking 2025 в Украине от профильного информационно-аналитического агентства SME Banking Agency.

Результаты исследования были объявлены во время экспертного совещания SME Banking Council «SME Banking 2025: Eastern Europe», посвященного теме развития сегмента МПБ.

В категории «Business Banking» определяются лучшие банки для обслуживания МСБ.

Ключевыми факторами, влияющими на рейтинг банков, были не только объем банковского бизнеса, но и динамика развития, относительные показатели эффективности и качественные показатели.

По 75 критериям: от стратегии развития МПБ и фокуса банка на сегменты микро-, малого и среднего бизнеса до моделей продаж и обслуживания клиентов МСБ — определялось кто из банков наиболее динамично и эффективно трансформирует банковский бизнес в современных условиях.

Больше деталей о рэнкинге здесь.

Международное исследование SME Banking 2025 и определение лучших банков проводится экспертами SME Banking Agency ежегодно и в 2025 году включает более тридцати стран. Рейтинг определяется на уровне страны, региона и мира. Финальные итоги рэнкинга TOP20 SME Banks в мире будут объявлены 28 ноября на международном банковском форуме SME Banking Forum в Вене (Австрия).

SME Banking Club — международная платформа, с 2013 года объединяющая бизнес-банкиров с целью обмена опытом, инсайтами и аналитикой. Эксперты клуба исследуют, как развиваются локальные, региональные и глобальные рынки обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса

SME Banking Agency — европейская группа компаний Gidulyan Company с офисами в Лондоне, Киеве и Вене, предоставляющая банкам информационно-аналитические и стратегические консалтинговые услуги в сегменте МПБ.