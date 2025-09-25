К закрытию межбанка 25 сентября курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и в продаже. Европейская валюта подешевела на 22 копейки в покупке и на 23 копейки в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Евро резко подешевел на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 25 сентября
|
Закрытие 25 сентября
|
Изменения
|
41,45/41,48
|
41,47/41,50
|
2/2
|
48,69/48,71
|
48,47/48,48
|
22/23
Средний курс на наличном рынке: 41,20−41,65 грн/доллар, 48,40−49,00 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,38−41,47, евро — 48,75−48,96 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии