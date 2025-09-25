В июле банки выдали ипотечных кредитов на 1,6 миллиарда

В июле 2025 году банки Украины выдали 871 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба НБУ .

Детали и ключевые показатели

Кратко о результатах опроса:

508 кредитов на сумму 961,5 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 143 на 275,6 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

363 кредита на 646,7 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;

средневзвешенная эффективная ставка составила 8,05% годовых на первичном рынке и 9,15% на вторичном рынке;

качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

Региональное распределение

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:

в Киевской области (326 договоров на общую сумму 623,2 млн. грн., или 38,8% от общего объема);

в Киеве (128 договоров на 277,8 млн грн);

во Львовской области (62 договора на 124,3 млн. грн.);

в Винницкой области (48 договоров на 82,3 млн. грн.);

в Ивано-Франковской области (46 договоров на 76,1 млн. грн.).

Опрос

В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков.