Украинцы за год потратили $882 миллиона на покупку биткоинов — ЕБРР

Украина занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню внедрения криптовалюта. Между июлем 2023 и июлем 2024 года в страну поступило криптовалют на $106 млрд, а расходы украинцев на покупку биткоинов достигли $882 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Рост криптоактивности в Украине

ЕБРР отмечает, что рост криптоактивности в Украине в основном связан с институциональными переводами (объемом от $1 до $10 млн) и профессиональными транзакциями (от $10 тысяч до $1 млн). Это свидетельствует об активном участии как крупных игроков, так и профессиональных трейдеров.

Всего в мире к середине 2024 года насчитывалось около 560 млн владельцев криптовалют.

Украина вместе с Нигерией входит в первую десятку по уровню использования цифровых активов, тогда как Турция заняла 11-е место в Global Crypto Adoption Index 2024 от Chainalysis. Украина уступает только Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнаму.

Аналитики также обращают внимание на роль стейблкоинов — криптовалют, привязанных к доллару США или другим фиатным валютам. Они все чаще используются в странах с высокой инфляцией или ограниченным доступом к капиталу для расчетов, сбережений и денежных переводов.