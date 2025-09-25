Multi от Минфин
українська
25 сентября 2025, 13:10

Биржа Bitunix размещает $HEMI, которая дала +250% за неделю

В понедельник, 22 сентября, Биткоин начал резко проседать возле поддержки на $112 тыс. чем слегка обронил цены на альткоины. Некоторые аналитики считают, что это откат перед четвёртым кварталом, который, по их прогнозам, будет бычьим для криптовалютного и финансового рынков. С другой стороны, некоторые считают, что пик по BTC и рынку пройден и дальше будет затяжная просадка.

В понедельник, 22 сентября, Биткоин начал резко проседать возле поддержки на $112 тыс. чем слегка обронил цены на альткоины.

На фоне этой шумихи стартует множество проектов, и один из них — HEMI, который стал одним из лидеров роста на четвёртой неделе сентября в рынке криптовалют. Заметив успех этого проекта, биржа Bitunix 24 сентября разместила монету $HEMI на спотовом рынке.

Что такое монета Hemi ($HEMI)

Hemi — это новая блокчейн-инициатива, призванная объединить Bitcoin и Ethereum в одну большую сеть. Это своего рода мост, который позволяет им работать бок о бок. Таким образом, Hemi должен помочь раскрыть потенциал и масштабируемость децентрализованных финансов (DeFi) на основе Биткоина.

Компанию основали Максвелл Санчес, создатель протокола консенсуса Proof-of-Proof, и Джефф Гарзик, один из разработчиков ядра Bitcoin. С помощью сильной команды инженеров и единомышленников они создают инструменты, которые выведут Bitcoin и Ethereum на новый уровень.

Что такое Proof-of-Proof? Ближайшие термины это «гарант» или «эскроу»: в блокчейн PoW сети записываются хеши и данные для валидации блоков другой сети. Связь идет в два направления: PoP-майнеры записывают состояние блоков, а hVM использует эти данные для валидации блокчейна HEMI.

Плюсы и минусы Proof-of-Proof (PoP)?

  • Безопасность: исключение майнеров из консенсуса; усложнение 51%; шифрование PoW-блокчейна без его хешрейта.

  • Скорость: валидация проходит на уже запущенном блокчейне, в данном случае — BTC.

  • Гибкость: получаем шифрование PoW и гибкость PoS; можно модифицировать прослойку для запуска DeFI-приложений, использующих мощь Биткоина.

  • Шаткость: контроль передающих данные узлов будет означать контроль процедуры записи, поэтому для успешности проекту нужно много майнеров или партнерств с ними в открытом формате.

В основе Hemi лежит виртуальная машина Hemi (hVM) — сущность, совмещающую EVM Ethereum и управление узлом Bitcoin. Кроме того, Hemi создала набор Hemi Bitcoin Kit (hBK), который упрощает разработчикам процесс создания приложений, использующих Bitcoin способами, которые ранее были невозможны.

Другая важная функция — туннели, более безопасный метод передачи активов между Ethereum, Hemi и Bitcoin. Безопасность обеспечивается консенсусом Proof-of-Proof, разработанным для обеспечения устойчивости к цензуре и децентрализации на уровне Bitcoin.

Собственный токен $HEMI будет использоваться для управления и оплаты комиссий. В настоящее время в обращении находится 977,5 миллионов токенов $HEMI, а общее количество токенов в обращении составит 10 млрд. Рыночная капитализация $HEMI на момент написания статьи составляет 173 млн. долларов США, а цена — $0,17, всего-лишь +250% за неделю.

Где купить монету Hemi ($HEMI)?

Любой желающий может купить монету Hemi ($HEMI) на Споте Bitunix, самой быстрорастущей криптовалютной биржа в мире. Bitunix уникальна тем, что уделяет особое внимание безопасности и прозрачности благодаря Proof-of-Reserves (PoR), гарантирующему сохранность средств клиентов.

Bitunix отличается от большинства платформ тем, что уделяет первостепенное внимание безопасности активов, храня резервы в проверенных монетах, таких как BTC и USDT, что обеспечивает трейдерам уверенность при торговле.

Шанс выиграть часть от 50 000 HEMI на Всплеске Монет от Bitunix

Bitunix предоставляет участникам шанс выиграть часть из 50 000 токенов HEMI в Кампания Всплеск Монет которая действует с 24 сентября по 1 октября. После регистрации, пополнения от 600 HEMI или торговли HEMI на сумму от 100 USDT на спотовом рынке можно получить награду в от объёма торгов, но не больше 500 HEMI на каждого.

Как купить монету Hemi ($HEMI)?

Монету Hemi ($HEMI) можно купить на бирже Bitunix. Вот как это сделать:

1. Завести аккаунт

Посетите сайт Bitunix или скачайте мобильное приложение. Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и создав надёжный пароль. Пройдите все необходимые проверки для защиты учётной записи.

2. Депозитные средства

В разделе «Кошелёк» выберите USDT (Tether) в качестве валюты депозита. Bitunix сгенерирует специальный адрес для депозита. Отправьте средства на него, и после подтверждения блокчейна баланс будет зачислен на ваш счёт Bitunix.

3. Найти монету $HEMI

Перейдите в раздел «Спотовая торговля» и найдите «HEMI». Нажмите на пару HEMI/USDT для доступа к торговому терминалу.

4. Купить монету $HEMI

Выберите тип заказа:

  • Рыночный ордер- Купите по текущей рыночной цене прямо сейчас.

  • Лимитный ордер- Введите предпочтительную цену и покупайте только тогда, когда рынок ее достигнет.

Введите желаемое количество токенов HEMI, проверьте информацию и подтвердите покупку. После отправки токены HEMI появятся в кошельке Bitunix.

Источник: Минфин
