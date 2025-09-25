В четверг, 25 сентября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке вырос на 7 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.
Курс валют: евро в банках подешевел на 20 копеек
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 48,40 грн, а продают за 49,00 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,39, евро — 48,75−48,90 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,45−41,48 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,69−48,71 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии