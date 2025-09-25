Курс валют: евро в банках подешевел на 20 копеек

В четверг, 25 сентября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке вырос на 7 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 48,40 грн, а продают за 49,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,39, евро — 48,75−48,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,45−41,48 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,69−48,71 грн/евро.

