Компания Новая почта сообщила о фишинговой рассылке, направленной на клиентов. Мошенники рассылают SMS-сообщения с неизвестных номеров, пытаясь похитить личные и банковские данные.
«Ваша посылка задержана»: Новая почта предупредила о мошеннической рассылке от ее имени
Отмечается, что клиенты Новой почты начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: «Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса».
В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле для сбора личных и банковских данных.
Как защитить себя
Новая почта призывает своих клиентов быть бдительными и соблюдать простые правила безопасности:
- Не переходите по ссылке. Ни в коем случае не нажимайте на ссылки в таких сообщениях.
- Не вводите данные. Никогда не предоставляйте личную или банковскую информацию на сторонних сайтах.
- Удалите сообщение. Удалите подозрительное SMS и предупредите своих близких, особенно пожилых людей, которые могут стать легкой жертвой обмана.
Компания отмечает, что вся официальная коммуникация ведется только по официальным каналам:
- сайт novaposhta.ua;
- мобильное приложение;
- социальные сети;
- SMS-сообщение.
