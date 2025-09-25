«Ваша посылка задержана»: Новая почта предупредила о мошеннической рассылке от ее имени

Компания Новая почта сообщила о фишинговой рассылке, направленной на клиентов. Мошенники рассылают SMS-сообщения с неизвестных номеров, пытаясь похитить личные и банковские данные.

Отмечается, что клиенты Новой почты начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: «Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса».

В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле для сбора личных и банковских данных.

Как защитить себя

Новая почта призывает своих клиентов быть бдительными и соблюдать простые правила безопасности:

Не переходите по ссылке. Ни в коем случае не нажимайте на ссылки в таких сообщениях.

Не вводите данные. Никогда не предоставляйте личную или банковскую информацию на сторонних сайтах.

Удалите сообщение. Удалите подозрительное SMS и предупредите своих близких, особенно пожилых людей, которые могут стать легкой жертвой обмана.

Компания отмечает, что вся официальная коммуникация ведется только по официальным каналам: