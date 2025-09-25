За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 940 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1105490 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 сентября: 940 российских оккупантов и 415 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1105490 (+940) человек
- танков — 11201 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23287 (+2) ед
- артиллерийских систем — 33133 (+38) ед
- РСЗО — 1501 (+5) ед
- средства ПВО — 1222 (+4) ед
- самолетов — 426 (+0) ед
- вертолетов — 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 63235 (+415)
- крылатые ракеты — 3747 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 62736 (+120)
- специальная техника — 3975 (+2)
