В ЕС раскрыли схему криптомошенничества на более чем 100 миллионов евро

Агентство ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) разоблачило схему криптомошенничества, ущерб от которой превышает 100 миллионов евро . Об этом сообщает пресс-служба Евроюста.

Правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в причастности к масштабной схеме с использованием криптовалют. Среди задержанных — вероятный главный организатор преступной группы.

Детали мошеннической схемы

Мошенническая схема действовала несколько лет. Злоумышленники обещали высокие доходы от инвестиций в криптовалюты через профессионально разработанные онлайн-платформы. Они обманули более ста жертв в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах.

По данным следствия, большинство средств инвесторов переводили на банковские счета в Литве для отмывания. Когда жертвы пытались вернуть свои деньги, мошенники требовали уплатить дополнительные комиссии, после чего сайт исчезал, а инвесторы теряли все свои сбережения.

Схема действовала как минимум с 2018 года и охватывала 23 страны. В ходе спецоперации были проведены обыски в пяти местах в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии, где также были заморожены банковские счета и другие финансовые активы.

Расследование продолжается, к нему также присоединился Европол.