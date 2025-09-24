Получите до 50 USDT за регистрацию на OKX

OKX , одна из ведущих криптоплатформ в мире, с радостью объявляет о запуске новой реферальной кампании, которая продлится до 12:00 UTC 18 октября 2025 года. Инициатива направлена на привлечение новых пользователей и поддержку уже существующего сообщества трейдеров. В рамках кампании участники смогут получить до 50 USDT вознаграждения в виде торговых бонусов и ваучеров в зависимости от статуса и выполненных задач.

Условия для имеющихся пользователей OKX

Пользователи, уже зарегистрированные на платформе, могут пригласить друзей присоединиться к ОКХ и получить до 25 USDT торговых бонусов.

Чтобы получить бонусы, необходимо:

Присоединиться к странице кампании

Поделиться уникальной реферальной ссылкой

Убедиться, что друзья выполнили необходимые условия кампании.

Распределение вознаграждений:

10 USDT — за первые 3 квалифицированных рефералов

Дополнительно 15 USDT — за следующие 7 квалифицированных рефералов

Максимальная сумма бонусов для одного пользователя — 25 USDT.

Квалифицированным считается реферал, который:

Зарегистрировался по вашей реферальной ссылке или коду

Прошел проверку личности (KYC)

Выполнил «Задание 1», а именно достиг торгового объема не менее 5000 USDT.

Условия участия для новых пользователей

Новые пользователи, которые зарегистрируются во время кампании, могут получить до 50 USDT в виде ваучеров в рамках предложения «Ускоряемся».

Чтобы получить бонусы, необходимо:

Зарегистрироваться на OKX по реферальной ссылке и пройти верификацию

Присоединиться к кампании после регистрации

Выполнить «Задание 1».

Вознаграждения приглашенным будут начислены мгновенно после успешного выполнения задач. Ваучер можно использовать для скидок на комиссии, участия в торговых акциях или других функций на платформе. Часть из них может быть доступна для вывода после выполнения дополнительных условий.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ .

О OKX

OKX — это технологическая компания, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру. Мы строим децентрализованное будущее, делая мир более доступным для торговли, прозрачным и взаимосвязанным. OKX известен как один из самых быстрых и надежных криптоприложений в мире, через который уже были проведены соглашения на триллионы долларов.

У нас есть ключевые региональные офисы, в том числе штаб-квартиры в Сан-Хосе (Калифорния, США) для региона Америк и в Дубае — для Ближнего Востока. Также наши офисы расположены в Нью-Йорке, Гонконге, Сингапуре, Республике Турция, Австралии и странах Европы. В последние годы мы построили одну из наиболее всеобъемлющих криптокомпаний, работающих в соответствии с нормативными требованиями и имеющими лицензии. OKX имеет лицензии в США, ОАЭ, Европейской экономической зоне, Сингапуре, Австралии и других рынках.

Мы твердо придерживаемся принципов прозрачности и безопасности — ежемесячно публикуем отчеты о подтверждении резервов (Proof of Reserves). Чтобы узнать больше об OKX, загрузите приложение или посетите сайт: okx.com .