В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине в августе 2025 года предприниматели получили 498 кредитов более чем на 1,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 1,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Предприниматели в августе получили кредитов с госгарантиями почти на 2 миллиарда (инфографика)
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
С начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 49 787 кредитов на общую сумму 161,9 млрд гривен.
За время действия военного положения выдано 44637 таких кредитов на 151,4 млрд гривен.
По состоянию на 1 сентября 2025 28 банков-кредиторов обслуживают 23 067 кредитов на 79,8 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 36,5 млрд гривен. Это 71% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 сентября, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:
- Приватбанк — 15 402 кредита на общую сумму 23,2 млрд грн, что составляет 64% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
- Ощадбанк — 3 253 кредита на 12,1 млрд грн (60% от лимита банка);
- Укргазбанк — 1018 кредитов на 10,6 млрд грн (71% от своего лимита);
- ПУМБ — 716 кредитов на 8,4 млрд грн (86% от своего лимита);
- Укрэксимбанк — 478 кредитов на 7,8 млрд грн (83% от своего лимита).
Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2 751 кредит на общую сумму 10,6 млрд грн, а также в таких регионах:
- в Днепропетровской области — 1 969 кредитов на 6,3 млрд грн;
- во Львовской — 1 816 кредитов на 6 млрд грн;
- в Харьковской — 912 кредитов на 5,4 млрд грн;
- в Киевской — 1 546 кредитов на 5,1 млрд грн;
- в Одесской — 1 464 кредита на 4,3 млрд гривен.
По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
- сельское хозяйство — 4 676 кредитов на общую сумму 28,6 млрд грн;
- перерабатывающая промышленность — 4 722 кредита на 22,9 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9 644 кредита на 20,3 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1191 кредит на 2,5 млрд грн;
- строительство — 753 кредита на 1,9 млрд грн.
Комментарии