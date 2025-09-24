Multi от Минфин
24 сентября 2025, 14:58 Читати українською

Предприниматели в августе получили кредитов с госгарантиями почти на 2 миллиарда (инфографика)

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине в августе 2025 года предприниматели получили 498 кредитов более чем на 1,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 1,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 49 787 кредитов на общую сумму 161,9 млрд гривен.

За время действия военного положения выдано 44637 таких кредитов на 151,4 млрд гривен.

По состоянию на 1 сентября 2025 28 банков-кредиторов обслуживают 23 067 кредитов на 79,8 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 36,5 млрд гривен. Это 71% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 сентября, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

  • Приватбанк — 15 402 кредита на общую сумму 23,2 млрд грн, что составляет 64% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
  • Ощадбанк — 3 253 кредита на 12,1 млрд грн (60% от лимита банка);
  • Укргазбанк — 1018 кредитов на 10,6 млрд грн (71% от своего лимита);
  • ПУМБ — 716 кредитов на 8,4 млрд грн (86% от своего лимита);
  • Укрэксимбанк — 478 кредитов на 7,8 млрд грн (83% от своего лимита).

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2 751 кредит на общую сумму 10,6 млрд грн, а также в таких регионах:

  • в Днепропетровской области — 1 969 кредитов на 6,3 млрд грн;
  • во Львовской — 1 816 кредитов на 6 млрд грн;
  • в Харьковской — 912 кредитов на 5,4 млрд грн;
  • в Киевской — 1 546 кредитов на 5,1 млрд грн;
  • в Одесской — 1 464 кредита на 4,3 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 4 676 кредитов на общую сумму 28,6 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 4 722 кредита на 22,9 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9 644 кредита на 20,3 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1191 кредит на 2,5 млрд грн;
  • строительство — 753 кредита на 1,9 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
