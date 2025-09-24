Предприниматели в августе получили кредитов с госгарантиями почти на 2 миллиарда (инфографика)

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине в августе 2025 года предприниматели получили 498 кредитов более чем на 1,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 1,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 49 787 кредитов на общую сумму 161,9 млрд гривен.

За время действия военного положения выдано 44637 таких кредитов на 151,4 млрд гривен.

По состоянию на 1 сентября 2025 28 банков-кредиторов обслуживают 23 067 кредитов на 79,8 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 36,5 млрд гривен. Это 71% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 сентября, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк — 15 402 кредита на общую сумму 23,2 млрд грн, что составляет 64% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 3 253 кредита на 12,1 млрд грн (60% от лимита банка);

Укргазбанк — 1018 кредитов на 10,6 млрд грн (71% от своего лимита);

ПУМБ — 716 кредитов на 8,4 млрд грн (86% от своего лимита);

Укрэксимбанк — 478 кредитов на 7,8 млрд грн (83% от своего лимита).

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2 751 кредит на общую сумму 10,6 млрд грн, а также в таких регионах:

в Днепропетровской области — 1 969 кредитов на 6,3 млрд грн;

во Львовской — 1 816 кредитов на 6 млрд грн;

в Харьковской — 912 кредитов на 5,4 млрд грн;

в Киевской — 1 546 кредитов на 5,1 млрд грн;

в Одесской — 1 464 кредита на 4,3 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: