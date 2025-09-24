Китайские бренды впервые обогнали Audi и Renault по продажам в Европе

Китайские автомобильные бренды впервые обогнали Audi и Renault по объему продаж на европейском рынке, свидетельствуют данные JATO Dynamics. Исследовательская компания объявила во вторник, что в августе китайские производители продали более 43500 автомобилей, что на 121% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года. Audi продала 41 300 автомобилей, а Renault — 37 800.

Рекорд продаж

Доля китайских брендов на европейском рынке достигла рекордных 5,5%. Около 84% общего объема продаж китайских автомобилей в Европе приходится на пять производителей: MG, BYD, Jaecoo, Omoda и Leapmotor.

Отдельные китайские компании уже опережают известных конкурентов: бренд MG продал больше новых автомобилей, чем Tesla и Fiat, а BYD — больше Suzuki и Jeep.

«Европейские потребители положительно реагируют на расширяющийся и конкурентоспособный модельный ряд китайских автомобильных брендов. Похоже, этим брендам удалось преодолеть проблемы с узнаваемостью и восприятием, с которыми они ранее сталкивались», — говорится в релизе.

Самой популярной моделью в августе стал Volkswagen T-Roc — 14 700 проданных автомобилей.

Tesla Model Y, несмотря на падение регистраций на 38% в августе, остается самым популярным электромобилем.