Курс валют: доллар и евро в банках подорожали

В среду, 24 сентября, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Евро добавил 8 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро прибавил 1 копейку в покупке и потерял 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,65 грн. Евро покупают за 48,50 грн, а продают за 49,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,24−41,31, евро — 48,76−48,91 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,42−41,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,83−48,86 грн/евро.

