За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1104550 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 сентября: 970 российских оккупантов, 2 самолета и 334 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1104550 (+970) человек
- танков — 11201 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23285 (+3) ед
- артиллерийских систем — 33095 (+43) ед
- РСЗО — 1496 (+1) ед
- средства ПВО — 1218 (+0) ед
- самолетов — 426 (+2) ед
- вертолетов — 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 62820 (+334)
- крылатые ракеты — 3747 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 62616 (+130)
- специальная техника — 3973 (+4)
